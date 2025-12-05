Algodones para un Valdetires anfitrión del desconocido San Pablo Eivissa

Cela no podrá estar con sus compañeras D. Alexandre

La convocatoria de las jugadoras pontesas del Lago Sport Laurita, Patri y la meta Sheyla son, hasta la disputa del partido del sábado, la mejor parte de una duodécima jornada en la que el Valdetires Ferrol se enfunda el traje de anfitrión para recibir a una de las nuevas formaciones en el grupo, el San Pablo Eivissa –20.00 horas–.

Un encuentro ante un rival “complicado”, como señala el preparador Manuel Lombardía y que llega tras la salida de la recién llegada Simone, por motivos personales; la lesión de Irene Cela, que podría sufrir un esguince y las de Tere –”entre algodones”– y la portera Leti –además de la ausencia de la ucraniana Natali, con su selección en el Mundial-.

Una arena de Esteiro en la que tendrán que pelear las que quedan. Y las que están, como señala el preparador con plena confianza “llegan bien y con las ideas claras”. subraya.

Enfrente tendrán a un conjunto balear con la internacional uruguaya Fátima Sofía Villar como referencia en ataque, con dieciséis goles en diez encuentros. Un duelo directo entre ferrolanas y eivissencas que para el técnico local “llevan menos puntos de los que deberían”.