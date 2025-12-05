Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

Algodones para un Valdetires anfitrión del desconocido San Pablo Eivissa

Las ferrolanas cuentan con sensibles bajas entrando en la convocatoria varias jugadoras del Lago Sport de As Pontes

Redacción
05/12/2025 18:47
Cela no podrá estar con sus compañeras
Cela no podrá estar con sus compañeras
D. Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La convocatoria de las jugadoras pontesas del Lago Sport Laurita, Patri y la meta Sheyla son, hasta la disputa del partido del sábado, la mejor parte de una duodécima jornada en la que el Valdetires Ferrol se enfunda el traje de anfitrión para recibir a una de las nuevas formaciones en el grupo, el San Pablo Eivissa –20.00 horas–

Un encuentro ante un rival “complicado”, como señala el preparador Manuel Lombardía y que llega tras la salida de la recién llegada Simone, por motivos personales; la lesión de Irene Cela, que podría sufrir un esguince y las de Tere –”entre algodones”– y la portera Leti –además de la ausencia de la ucraniana Natali, con su selección en el Mundial-. 

Una arena de Esteiro en la que tendrán que pelear las que quedan. Y las que están, como señala el preparador con plena confianza “llegan bien y con las ideas claras”. subraya.

Enfrente tendrán a un conjunto balear con la internacional uruguaya Fátima Sofía Villar como referencia en ataque, con dieciséis goles en diez encuentros. Un duelo directo entre ferrolanas y eivissencas que para el técnico local “llevan menos puntos de los que deberían”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un momento de la presentación del evento

Ortigueira se prepara para una nueva bandera de bateles
Redacción
Fútbol sala O Esteo-Guardo Pabellón de A Fraga

Viaje a Salamanca de O Esteo para romper la mala racha
Redacción
Momento de la presentación de la programación navideña ferrolana

Pista de hielo, mercados y talleres: propuestas ferrolanas para los festejos navideños
J Guzmán
Instantes previos a la proyección de “Coco”

Sesiones con más de 350 asistentes en el último ciclo del Cineclube Serie B
Eva Mazás Arnoso