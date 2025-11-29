Mi cuenta

Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol le endosa una ‘manita’ al Mioño para recuperar sensaciones

El conjunto de la ciudad naval completó una gran segunda mitad

Redacción
29/11/2025 23:43
El Valdetires completó un gran partido
El Valdetires completó un gran partido
Cedida
El Valdetires Ferrol olvidó de la mejor forma posible la abultada derrota en el derbi. El conjunto de la ciudad naval le endosó una ‘manita’ al Mioño tras una gran segunda mitad de partido (1-5). 

Con la misión de revertir la mala dinámica en la que se encontraba, el equipo verde salió a por todas. Dominó durante gran parte de la primera mitad, pero sin demasiada puntería. Mientras, su rival, esperaba sus oportunidades. En una de ellas, consiguió rentabilizarla al máximo, ya que logró adelantarse gracias Andrea Ramírez. 

Sin embargo, poco les duró la alegría, ya que en apenas dos minutos, entre Laura y Ana López le dieron la vuelta. La cosa no acabó ahí. Tras el descanso, el conjunto ferrolano apretó más y amplió su renta debido al buen hacer de Irene, Ana y Patri Corral. Finalmente, el duelo acabó 1-5, que deja buen sabor de boca al Valdetires. 

