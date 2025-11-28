El Valdetires Ferrol quiere dejar atrás su derrota en el derbi ante el Mioño

El Valdetires ocupa la décima posición en la clasificación Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol busca dejar atrás la dolorosa derrota en el derbi autonómico ante el Grupo Forma-T Vilalba (0-8) y volver a la senda de la victoria ante un Mioño, que actualmente ocupa la séptima posición en la clasificación (20.00 horas, en Portus Amanus).

No será una tarea fácil recuperarse de ese duro marcador, algo que ha hecho daño al equipo. Por ello, esta semana, además de preparar el encuentro, “también trabajamos la parte mental porque el equipo está decaído. Aún estamos a tiempo de revertir esta situación. Vamos con la intención de sumar los tres puntos”, reconoció la presidenta del club, Laura García, que tendrá que dirigir al equipo debido a la sanción de Manuel Lombardía.

Respecto a su rival, indicó que se trata de “un equipo muy intenso, con jugadoras jóvenes, y que compite muy bien. Combinan la defensa alta con la defensa a media pista para poder hacer transiciones de manera rápida”. Además, añadió que “la salida es una de las más complicadas, junto con la del Segosala, del año. Tenemos que competir muy bien e ir a por todas. Para ello, hemos modificado varias cosas para dar con la tecla y poder sumar los tres puntos”. Sin duda, será necesario hacerlo para poder escalar en la clasificación y colocarse en el lugar que les corresponde, en la parte alta de la tabla.