Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fútbol Sala

El Valdetires Ferrol quiere dejar atrás su derrota en el derbi ante el Mioño

Manu Lombardía no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión ante el Vilalba

Redacción
28/11/2025 21:21
El Valdetires ocupa la décima posición en la clasificación
El Valdetires ocupa la décima posición en la clasificación
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Valdetires Ferrol busca dejar atrás la dolorosa derrota en el derbi autonómico ante el Grupo Forma-T Vilalba (0-8) y volver a la senda de la victoria ante un Mioño, que actualmente ocupa la séptima posición en la clasificación (20.00 horas, en Portus Amanus). 

No será una tarea fácil recuperarse de ese duro marcador, algo que ha hecho daño al equipo. Por ello, esta semana, además de preparar el encuentro, “también trabajamos la parte mental porque el equipo está decaído. Aún estamos a tiempo de revertir esta situación. Vamos con la intención de sumar los tres puntos”, reconoció la presidenta del club, Laura García, que tendrá que dirigir al equipo debido a la sanción de Manuel Lombardía. 

Respecto a su rival, indicó que se trata de “un equipo muy intenso, con jugadoras jóvenes, y que compite muy bien. Combinan la defensa alta con la defensa a media pista para poder hacer transiciones de manera rápida”. Además, añadió que “la salida es una de las más complicadas, junto con la del Segosala, del año. Tenemos que competir muy bien e ir a por todas. Para ello, hemos modificado varias cosas para dar con la tecla y poder sumar los tres puntos”. Sin duda, será necesario hacerlo para poder escalar en la clasificación y colocarse en el lugar que les corresponde, en la parte alta de la tabla. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia

El Gobierno confía en rematar el ramal puerto-estación de Ferrol sin retrasar la conexión con Curuxeiras
Redacción
Navantia Ferrol reunión del delegado del gobierno con el presidente de Navantia

Los trabajos en las F-100 podrían comenzar el próximo mes de enero
Marta Corral
Encendido Navidad 2025

Álvaro Carreras enciende la Navidad y desata la locura en las calles de Ferrol
Marta Corral
La agrupación Concerto Tempo ofreciendo otro estreno absoluto, en la capilla de la Merced

El teatro Jofre acoge el V Encontro Vocal con grupos de Galicia y Portugal
Redacción