Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol busca volver a la senda de la victoria en el derbi

Las de Manu Lombardía recibe a un Vilalba peligroso en el balón parado

Redacción
21/11/2025 21:12
El Valdetires espera transformar su dominio en victorias
El Valdetires espera transformar su dominio en victorias
Daniel Alexandre

Después de la dura derrota sufrida la semana pasada, el Valdetires buscar hacer borrón y cuenta nueva para regresar a la senda de la victoria en el derbi ante el Grupo Forma-T Vilalba (17.00 horas, en Esteiro). 

Tanto Manu Lombardía como sus jugadoras quieren dejar atrás un inicio liguero en el que no le están saliendo las cosas. “Estamos siendo superiores en los partidos, pero los resultados no se nos dan. Hay que trabajar para cambiar eso porque no nos podemos permitir en esta situación”, indicó el preparador, que a su vez sabe de la dificultad del duelo ante “un rival que trabaja muy bien la estrategia y que tiene muy buenas jugadoras. Aun así, vamos a intentar hacer daño”, reconoció. Para este duelo, sin embargo, no podrá contar ni con Natali ni con Luin, además de Carol Senra. 

Te puede interesar

Carrera y andaina 25N (23)

Coloquios, microteatro y la tradicional andaina dan forma al programa del 25N ferrolano
Montse Fernández
El Intasa viene de una semana de descanso

El Intasa San Sadurniño retorna al Municipal con la vista en el liderato
Redacción
Álvaro Peña anima a Antón Escobar, durante el último encuentro en A Malata

Un Racing de Ferrol muy fiable en casa y fuera
Iago Couce
Uno de los ferrys de la compañía, el "Bencomo Express"

Un ferry de Fred. Olsen llega este lunes a Navantia para completar su puesta a punto
X. Fandiño