El Valdetires Ferrol busca volver a la senda de la victoria en el derbi

El Valdetires espera transformar su dominio en victorias Daniel Alexandre

Después de la dura derrota sufrida la semana pasada, el Valdetires buscar hacer borrón y cuenta nueva para regresar a la senda de la victoria en el derbi ante el Grupo Forma-T Vilalba (17.00 horas, en Esteiro).

Tanto Manu Lombardía como sus jugadoras quieren dejar atrás un inicio liguero en el que no le están saliendo las cosas. “Estamos siendo superiores en los partidos, pero los resultados no se nos dan. Hay que trabajar para cambiar eso porque no nos podemos permitir en esta situación”, indicó el preparador, que a su vez sabe de la dificultad del duelo ante “un rival que trabaja muy bien la estrategia y que tiene muy buenas jugadoras. Aun así, vamos a intentar hacer daño”, reconoció. Para este duelo, sin embargo, no podrá contar ni con Natali ni con Luin, además de Carol Senra.