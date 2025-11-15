El Valdetires y que la historia se repita en la pista segoviana

Carol será una importante baja para la formación verde Emilio cortizas

El Valdetires quiere que la historia se repita. Al menos la más reciente y la que tiene a sus jugadoras y a las del Segosala como protagonistas. El conjunto de Manuel Lombardía visita esta tarde –17.00 horas, Pedro Delgado– una siempre complicada pista segoviana en la que, sin embargo, sus recuerdos más recientes son positivos. Exactamente, son los de un marcador de 1-4, con el que doblegó a la escuadra local el pasado mes de abril.

“Esperamos hacer un partido parecido al de la temporada pasada”, señalaba con buen criterio el preparador de la formación verde, “a ver si sale, si tenemos suerte”. Todo ello, con el permiso de un arbitraje en ocasiones discutido. El Valdetires llega a este partido con una balanza equilibrada, cuatro derrotas y cuatro victorias, sumando los últimos tres puntos en la fortaleza de Esteiro la pasada semana ante el Colegio San José.

Si bien, poco tendrá que ver el nuevo escenario, ya que como bien apunta Lombardía “la pista Pedro Delgado es de las más difíciles para puntuar. Es una de las salidas más complicadas”, comenta el preparador sobre el factor diferencial de las segovianas al jugar en casa en donde “pocos equipos ganan”.

Con unos números a controlar por parte de las ferrolanas –su rival es el más goleador y uno de los que menos recibe–, la buena noticia para el grupo verde será, por fin, el debut de su jugadora Simone, una vez solucionados los engorrosos trámites burocráticos. La cruz en esta ocasión llega con la lesión de Luin por lesión y la casi permanente baja de una de las referentes de este Valdetires, Carol Senra, que por motivos laborales es probable que no pueda estar en lo que resta de ejercicio. En las filas del Valdetires están ya trabajando para suplir esta gran ausencia, para seguir contando con una plantilla de jugadoras amplia y competitiva.