Triste broma para el Valdetires Ferrol en Segovia

Las ferrolanas, durante el duelo de Copa ante el Castro Emilio Cortizas

En una triste broma del destino, el Valdetires Ferrol viajó hasta Segovia para intentar repetir el marcador con el que la pasada campaña se impuso al Segosala. Y, precisamente, ese marcador se repitió... si bien ahora con los cuatro goles a favor de las anfitrionas.

Un 4-1 fruto del juego a balón parado en el Pedro Delgado, ya que tres de las dianas locales llegaron con sendos lanzamientos de doble penalti y otro en un acertado lanzamiento de falta. El debut de Simone con la camiseta ferrolana no se pudo celebrar con victoria, si bien fueron precisamente las ferrolanas, poco precisas en sus elecciones de tiro esta tarde, las que contaron con las primeras ocasiones.

Fue Patri la que dispuso de una doble llegada, con otra intercalada de Paula, si bien esta vez el foco estuvo en una gran meta Leti Rojo, cuyas salvadoras apariciones no pudieron evitar la derrota de su equipo.

En esta primera mitad, el Valdetires apretaba en defensa, mientras que el Segosala iba construyendo su confianza a costa de ver cómo a las ferrolanas no les salían las cosas. Y fue en la recta final de este primer tiempo cuando, con dos dobles penaltis consecutivos, llegó el 2-0.

Natali evitó en primera instancia el primero, que entró en el rechace y nada pudo hacer en el segundo. En la segunda parte, y a pesar de los intentos visitantes, llegó el 3-0 de falta y poco después Ana recortaba (3-1). Parecía más cerca el 3-2, pero un nuevo rechace en el 37 hizo el 4-1, castigando así la falta de efectividad ferrolana en esta visita a la pista Pedro Delgado.