La fortaleza de Esteiro da tres puntos muy importantes al Valdetires Ferrol

El Valdetires remontó en la segunda mitad Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol regresó a su fortaleza, Esteiro, de la mejor manera posible. El conjunto dirigido por Manuel Lombardía se hizo con la victoria frente al Colegio San José tras un partido igualado y en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Aurora Campos (3-1).

Y es que el encuentro no empezó de la mejor manera para las locales. A pesar de amasar el balón y disponer de múltiples ocasiones, no lograron materializarlas, lo que acabó generando cierta ansiedad. Además, el Colegio San José, que planteó una defensa baja, creó peligro a la contra.

En una de ellas, Aurora Campos logró adelantar a las suyas justo a poco menos de dos minutos para el descanso. En él, Lombardía modificó el plan de partido. Su equipo salió con mucha más mordiente, tuvo aún más la posesión del esférico y no concedió nada atrás.

Debido a ese asedio, Paula Alonso empató el encuentro el minuto 33. Tres más tarde, Luinyelis Angulo completó la remontada momentánea para hacer justicia a los que se estaba viendo sobre la pista. Ese tanto afectó mucho al conjunto cacereño, que sacó portera-jugadora para tratar de igualar nuevamente. Sin embargo, el Valdetires no dejó ningún hueco y castigó un fallo con el 3-1, obra de Patri Corral. Finalmente, las locales sumaron tres puntos muy importantes para su objetivo.