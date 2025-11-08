La fortaleza de Esteiro da tres puntos muy importantes al Valdetires Ferrol
El cuadro local superó al Colegio San José en un duelo igualado
El Valdetires Ferrol regresó a su fortaleza, Esteiro, de la mejor manera posible. El conjunto dirigido por Manuel Lombardía se hizo con la victoria frente al Colegio San José tras un partido igualado y en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Aurora Campos (3-1).
Y es que el encuentro no empezó de la mejor manera para las locales. A pesar de amasar el balón y disponer de múltiples ocasiones, no lograron materializarlas, lo que acabó generando cierta ansiedad. Además, el Colegio San José, que planteó una defensa baja, creó peligro a la contra.
En una de ellas, Aurora Campos logró adelantar a las suyas justo a poco menos de dos minutos para el descanso. En él, Lombardía modificó el plan de partido. Su equipo salió con mucha más mordiente, tuvo aún más la posesión del esférico y no concedió nada atrás.
Debido a ese asedio, Paula Alonso empató el encuentro el minuto 33. Tres más tarde, Luinyelis Angulo completó la remontada momentánea para hacer justicia a los que se estaba viendo sobre la pista. Ese tanto afectó mucho al conjunto cacereño, que sacó portera-jugadora para tratar de igualar nuevamente. Sin embargo, el Valdetires no dejó ningún hueco y castigó un fallo con el 3-1, obra de Patri Corral. Finalmente, las locales sumaron tres puntos muy importantes para su objetivo.
|Valdetires ferrol 3-1 Colegio san josé
|Valdetires: Natali; Ana López, Luin, Patri Corral, Tere –equipo inicial–, Leti Rojo, Iria Santos, Valeria, Irene, Laura y Paula.
|Colegio San José: Alba Guerrero; Paula Trenado, Isabel Palacios, Aurora Campos, Carolina Salgado –equipo inicial–, Natalia Díaz, Elisa García, Marta Toribio, Patricia Rodríguez y Nuria Díaz.
|Goles: 0-1, min.18: Aurora Campos. 1-1, min.33: Paula. 2-1, min.36: Luin. 3-1, min.39: Patri Corral.
|Árbitros: Eloy Bello y Juan Ramón. Amonestaron a Iria y al entrenador Manuel Lombardía, por parte del Valdetires, y a Isabel Palacios y Carolina Salgado, del Colegio San José.