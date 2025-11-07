El Valdetires Ferrol regresa a su fortaleza de Esteiro para ganar al Colegio San José

Lombardía, dando instrucciones a sus jugadoras Emilio Cortizas

Vuelve el Valdetires a casa, a Esteiro, y lo hace tras dos duras derrotas en sus visitas al Gran Canaria (3-2) y al Marín (6-1). Las de Manuel Lombardía regresan a su fortaleza, a una pista ferrolana en la que reciben el sábado a un Colegio San José –17.00 horas– que, precisamente, viene de hacerse con su primera victoria ante la formación insular.

“Tienen buen pie, un juego dinámico y alternan muy bien sus defensa alta y baja”, analiza el preparador poco antes de que el polideportivo local se convierta de nuevo en talisman. “Tenemos que hacernos fuertes en casa, sumar los máximos puntos posibles”, añadía el entrenador.

El Valdetires espera que su juego vuelva a crecer desde la defensa y asimismo materializar todas esas ocasiones que se les han escapado y que, en los últimos duelos, les ha costado varios puntos. Un encuentro para el que las verdes no podrán contar con una de sus insignias, de sus veteranas, una Carol Senra que por motivos laborales no podrá estar en Esteiro con sus compañeras. De momento, tampoco lo hará Simone, cuya incorporación se está demorando más de lo esperado debido a trámites burocráticos.