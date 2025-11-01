La falta de puntería y el acierto rival condenan al Valdetires Ferrol en Marín (6-1)

El Valdetires sólo pudo marcar un gol ante el Marín Emilio Cortizas

La falta de puntería propia y el gran acierto que mostró su rival condenaron al Valdetires Ferrol en su visita al potente ENCE Marín (6-1).

A pesar de que sabían que era un reto complicado por el buen hacer del conjunto pontevedrés, las de Manu Lombardía saltaron sin miedo a la pista del pabellón de A Raña para tratar de hacerse con la victoria. Fruto de ello, dispuso de las mejores ocasiones del encuentro, ante un Marín que no era capaz de atacar la sorprendente defensa que planteó el cuadro ferrolano.

Eso les hizo ganar confianza y apenas habían pasado cinco minutos cuando Patri Corral puso el 0-1. Con ventaja en el marcador, siguieron atacando para buscar el segundo, pero en dos errores que cometieron en la salida de balón, las locales lograron darle la vuelta al marcador gracias a un doblete de Carolina Agulla.

Aun así, el Valdetires lo siguió intentando, pero la puntería no estaba de su lado. Durante el descanso, Lombardía trató de corregir algunos errores y ajustar más en las distintas situaciones de juego, pero todos sus intentos se vieron frustrados al poco de iniciar el segundo tiempo, ya que Thais de Lima enganchó un balón desde trece metros tras un saque de esquina para poner el 3-1 en el luminoso. Un resultado irreal para lo visto sobre la pista, ya que las ferrolanas fueron las que llevaron el peso del juego y tuvieron más ocasiones.

A falta de ocho minutos para el final, el técnico verde arriesgó y sacó a la portera-jugadora. Sin embargo, los errores en los pases y en la finalización condenaron a su equipo que vio como Cecilia Puga, por partida doble, y Paola Nicolli Leao anotaron tres goles para dejar el 6-1 definitivo. Un resultado duro para un Valdetires que compitió hasta el final, pero al que condenó su falta de claridad de cara a la portería rival.