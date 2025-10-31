El Valdetires Ferrol viaja a Pontevedra para medirse contra el imbatible Marín

El Valdetires cayó en su último duelo que jugó fuera de casa Emilio Cortizas

El Valdetires Ferrol no tendrá un duelo fácil en esta séptima jornada de Segunda División. El conjunto de la ciudad naval viaja hasta tierras pontevedresas para medirse a un imbatible ENCE Marín, que todavía no ha perdido ninguno de los seis duelos que ha disputado en la liga (17.00 horas, en el Pabellón A Raña).

El conjunto del Río Lérez se planta en este encuentro tras haber cosechado cuatro victorias y dos empates –ante el Bembrive y el Club Deportivo San Pablo-Eivis, ambos fuera de casa–, por lo que la tarea de sumar los tres puntos no será nada fácil. A pesar de “tener una de la salidas más complicadas, contra un equipo confeccionado para jugar el playoff y que no ha perdido, eso nos tiene que dar la motivación para ir a ganar. Tenemos que seguir creciendo. Hay que sacar el más tres como sea", apuntó un Manu Lombardía que para este encuentro no podrá contar con Carol Senra, que será baja por motivos personales.

Asimismo, respecto a su rival también destacó la calidad de sus jugadoras "especialmente de Ceci, que necesita muy poco para marcar. Ya lo demostró muchos años en Primera y ahora sigue haciéndolo". Por ello, pide a sus pupilas que lo den todo en este complicado encuentro para intentar sorprender y volver a los puestos altos de la tabla.