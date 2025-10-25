Frustrante derrota del Valdetires Ferrol ante el Gran Canaria Teldeportivo
Las de Lombardía cayeron por la mínima en un partido en el que tuvieron numerosas ocasiones para llevarse un mejor resultado
Con muy mal sabor de boca y poniendo fin a una racha de tres encuentro sumando, el Valdetires Ferrol cerró una nueva visita a tierras insulares con una dolorosa derrota. En esta ocasión, el vuelo de las de Lombardía fue al Atlántico para medir fuerzas con un Gran Canaria Teldeportivo recién descendido y que hizo valer, sin duda, el factor cancha.
Si bien la fortuna no comenzó del lado de las ferrolanas, con un tanto de Ana en propia puerta a los siete minutos de partido. Aumentó su renta el grupo insular de la mano de Laura Velasco, pero Tere Pereiro impidió que el Gran Canaria, favorito a estar en la parte noble, se fuese, con el 2-1 en ese mismo minuto. Una primera mitad muy efectiva, especialmente para las de Cristina Gimeno que se fueron al descanso con otra diana de Velasco (3-1).
Muchas más
En el segundo tiempo, el Valdetires fue dueña y señora del partido, recortando distancias en el 27 con la diana de Iria. Si bien, las numerosas llegadas ferrolanas no se transformaron en goles, para frustración de toda la formación.
Mientras, su rival sólo inquietó a las verdes en una ocasión. Un excesivo castigo para el grupo de Lombardía que mereció más en su visita a Canarias.
Gran Canaria Teldeportivo: Mariona Sola, Teresa Martínez, Idoya Martínez, Gema Romero, Thais del Carmen Márquez –equipo inicial–, Verónica Rica, África Maqueda, Nayara Aguiar, Leonar Castro, Tereza, Laura Velasco y Nerea Moro.
Valdetires Ferrol: Natalia, Ana, Carol Senra, Patricia Corral, Tere Pereiro –equipo inicial–, Leti Rojo, Iria, Uin, Valeria Montero, Irene Cela, Laura Fernández y Paula Alonso.
Goles: 1-0, min. 7: Ana López, en propia puerta; 2-0, min. 12: Laura Velasco; 2-1, min. 12: Tere Pereiro; 3-1, min. 14: Laura Velasco; 3-2, min. 27: Iria Santos.
Árbitros: Carmen Rodríguez y Rafael Rodríguez. Amonestaron a la local Idoya y a la visitante Luin.