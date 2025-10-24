Un Valdetires Ferrol enrachado aspira a la cuarta seguida a costa del Teldeportivo

El Valdetires se mostró muy efectivo de cara a puerta en sus últimos encuentros Emilio Cortizas

Un Valdetires Ferrol enrachado aspira a su cuarta victoria consecutiva a costa de un Gran Canaria Teldeportivo, que cayó de manera contundente en su último encuentro (18.00 horas, en la Ciudad Deportiva Gran Canaria Martín Freire).

El conjunto dirigido por Manuel Lombardía dio vuelta a su mal inicio de campaña de la mejor forma posible, logrando tres triunfos seguidos y conseguidos desplegando un gran juego y anotando muchos goles. Esa confianza será crucial para afrontar este duelo ante el Teldeportivo, que si bien ha perdido su último encuentro ante el ENCE Marín Futsal (5-0), se trata de “un equipo recién descendido que se puede asemejar a nosotras, ya que está en construcción, tiene muchas jugadoras nuevas, pero con es una plantilla candidata para estar en playoff a final de liga”, apuntó el técnico del conjunto ferrolano.

De igual manera, señaló que "cada semana que pasa entrenamos mejor y pienso que llevamos muy claras las ideas al partido, aunque luego cada duelo es un mundo, pero aun así esperamos traernos los tres puntos para casa, para seguir en la parte alta de la tabla y coger confianza ganándole a uno de los mejores equipos de la categoría". Además, para este nuevo reto, Lombardía volverá a contar con toda su plantilla, a excepción de Simone Alves.