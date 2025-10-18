Sin confianzas verdes en Esteiro para recibir al Zamora

Las ferrolanas, durante el duelo de Copa ante el Castro Emilio Cortizas

Tras el regreso de tierras menorquinas con el segundo triunfo en cuatro duelo, el Valdetires Ferrol sigue en esa fase del calendario en la que las de Lombardía tienen que sumar cuantos más puntos mejor para meterse en la zona alta y seguir la estela de otros favoritos.

Las verdes reciben esta tarde –17.00 horas, Esteiro– a un Caja Rural River Zamora que todavía no sabe lo que es ganar esta campaña, una situación de la que quiere aprovecharse, con cautela, la formación ferrolana. ”Este tipo de partidos ya los vivimos otras veces”, apunta el técnico que en absoluto se confía ante un adversario herido y peligroso.

“Cuando te das cuenta el partido está empatado o perdido, y para que eso no pase lo afrontamos bien preparadas”, subraya. Un duelo en casa para puntuar –y en el que todavía no podrá estar Simone por problemas burocráticos ni Ana, por lesión, si bien recupera a Luin– y para el que Lombardía espera contar con el apoyo de la afición para llevar a las suyas a la tercera.