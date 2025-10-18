El Valdetires Ferrol prolonga su racha con cinco goles ante el Zamora

Tere, con el balón, anotó tres goles en la victoria de su equipo Emilio Cortizas

El Valdetires Ferrol continúa con su buena racha de juego y resultados tras vencer en Esteiro al River Zamora (5-1), tras una gran segunda parte.

A pesar de lo abultado del marcador, al conjunto de Manuel Lombardía le costó trabajo ponerse por delante. No encontraba su ritmo de juego ante un cuadro visitante que apretaba mucho.

Ante esta situación, el técnico local pidió un tiempo muerto para reactivar a sus jugadoras y esto funcionó porque en la primera jugada tras la reanudación, se adelantó en el marcador gracias a un gol de Carol.

Ese tanto espoleó al Valdetires, que siguió llegando con peligro a la meta rival, y consiguió el 2-0, obra de Tere, además de estrellar varios tiros a los palos. Con todo, a falta de cinco minutos para el final de la primera parte, sufrieron una pequeña desconexión y eso lo aprovechó el Zamora para meterse en el choque. Por suerte, el equipo local sobrevivió con ventaja hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Valdetires apretó un poco más, como había hecho en los primeros veinte minutos, y eso provocó que llegasen dos goles más, uno de Luin y otro de Tere.

Con el 4-1 en el marcador, el Zamora arriesgó con el portero-jugador, pero las de Lombardía lo defendieron muy bien hasta el punto de que Tere consiguió su “hat-trick”, que sirvió para que los tres puntos se quedasen en Ferrol.