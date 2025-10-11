El Valdetires Ferrol se da un festín ante el Atlético Mercadal (2-8)

La plantilla del Valdetires celebra su segundo triunfo consecutivo Cedida

El Valdetires Ferrol se dio un festín goleador ante el Atlético Mercadal para confirmar sus buenas sensaciones (2-8).

Aunque el año pasado tenía como debe competir fuera de casa, esta temporada Manuel Lombardía hizo mucho hincapié en salir bien a los partidos y las suyas lo hicieron. Apenas tardaron tres minutos para ponerse 0-2, gracias a las tantos de Ana López y Teresa Pereiro.

A pesar de esa ventaja, el conjunto ferrolano continuó sometiendo al cuadro balear, que no encontraba la forma de detener la hemorragia. De hecho, llegaron tres nuevos goles, obra de Paula Alonso, Patri Corral e Irene Cela, antes de que Nicole Margarita Mariñelarena recortase distancias. Pero poco duró la alegría, ya que Carol Senra puso el 1-6 antes del descanso.

A la vuelta, las visitantes aflojaron, mientras que las locales buscaron limar la diferencia y lo consiguieron con un tanto de Bárbara Alejandra Quezada, pero quedó neutralizado debido a dos nuevos goles de Paula Alonso e Irene Cela, que pusieron el 2-8 definitivo.