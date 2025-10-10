Un recuperado Valdetires Ferrol aspira a seguir con su ascenso clasificatorio ante el Mercadal

El Valdetires viene de ganar holgadamente al Turia Emilio Cortizas

Después de un inicio complicado de temporada, el Valdetires Ferrol afronta la cuarta jornada de Segunda División con mucha ilusión y optimismo, sobre todo tras superar de manera contundente al Turia (9-2) en Esteiro. Ahora, las de Manu Lombardía esperan continuar con esa buena dinámica en la pista del Atlético Mercadal (19.00 horas, en el Polideportivo Municipal D’es Mercadal).

La goleada conseguida ante el conjunto valenciano no solo sirvió para sumar los tres primeros puntos de esta campaña, sino para romper una mala racha de resultados en este comienzo liguero. Además, ese triunfo llegó en el mejor momento posible, antes de visitar un rival que también solo ha ganado un partido y tiene hambre de victorias. Con todo, Lombardía no se fía del Mercadal.

“Tenemos que ser conscientes de que jugamos fuera de casa por lo que hay que tener el máximo respeto al rival. Venimos de un buen partido en casa y no podemos despistarnos. Hay que hacer un poquito de memoria, sabiendo que el año pasado sufrimos mucho fuera de casa. Tenemos que intentar que no nos vuelva a pasar y coger la buena dinámica”, aseguró el técnico.

Y es que esos choques como visitante fueron su talón de Aquiles. Con todo, considera que “si marcamos nuestro ritmo desde el inicio, podemos llevarnos los tres puntos”.