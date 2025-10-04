Mi cuenta

Diario de Ferrol

Valdetires Ferrol

La veteranía del Valdetires Ferrol para ganar en casa

Las verdes reciben a un novato Nou Túria

Redacción
04/10/2025 06:45
Las ferrolanas cayeron ante el Castro en Copa Galicia
Las ferrolanas cayeron ante el Castro en Copa Galicia - Emilio Cortizas

Todavía no está el Valdetires en el lugar en el que se merece. Un puesto para el que las de Manuel Lombardía esperan poner sus primeros tres puntos esta tarde en casa –17.30 horas, Esteiro– ante una de las nuevas novedades de la competición, el Nou Túria

Una formación no sólo novata en la competición, sino que llega a la categoría de plata estatal tras la renuncia a mediados de agosto por parte del Sporting Club Garrovilla extremeño de su plaza –al considerar la distribución de los grupos injusta y no hacer caso de su recurso la RFEF–. 

El Valdetires lo intentó, pero no tuvo puntería | Emilio Cortizas

El Valdetires Ferrol se despide de la Copa Galicia

Más información

Las verdes, que esperan contar ya con más efectivos para esta contienda, harán valer su mayor experiencia en la categoría y como club –la entidad visitante se fundó hace dos años–para dar una primera victoria a su afición, en el que es su segundo duelo esta semana, tras del de Copa Galicia dirimida ante el Castro, y que supuso la tempranera despedida de las de Lombardía del trofeo.

