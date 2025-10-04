El Valdetires encuentra la calma ante el Nou Túria

Las jugadoras locales, celebrando uno de sus goles - Emilio Cortizas

El Valdetires salió con su equipo de gala para sumar sus primeros tres puntos de la campaña y lo consiguió. Lo hizo, además, confiando en una de sus armas preferidas, con unas jugadas de estrategia gracias a las cuales llegaron los dos primeros goles al marcador de Esteiro.

Tere y Carol pusieron a las suyas por delante cuando no se había llegado al minuto diez y las dianas fueron llegando en la pista ferrolana para hacerse con un cómodo triunfo ante la novata formación valenciana del Nou Túria.

Un claro 9-2 sobre el que el técnico Manuel Lombardía señala que “todavía hay muchas cosas que corregir, no hay que confiarse por este resultado”, señala. Si bien, las verdes hicieron lo que tenían que hacer tras dos durísimas primeras jornadas ante Estrela y Rodiles y, cabe recordar, todavía sin Simone y sin la lesionada Irene.