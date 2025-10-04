El Valdetires encuentra la calma ante el Nou Túria
Las verdes ganaron por un cómodo 9-2 al Nou Túria para sumar los primeros tres puntos
El Valdetires salió con su equipo de gala para sumar sus primeros tres puntos de la campaña y lo consiguió. Lo hizo, además, confiando en una de sus armas preferidas, con unas jugadas de estrategia gracias a las cuales llegaron los dos primeros goles al marcador de Esteiro.
Tere y Carol pusieron a las suyas por delante cuando no se había llegado al minuto diez y las dianas fueron llegando en la pista ferrolana para hacerse con un cómodo triunfo ante la novata formación valenciana del Nou Túria.
Un claro 9-2 sobre el que el técnico Manuel Lombardía señala que “todavía hay muchas cosas que corregir, no hay que confiarse por este resultado”, señala. Si bien, las verdes hicieron lo que tenían que hacer tras dos durísimas primeras jornadas ante Estrela y Rodiles y, cabe recordar, todavía sin Simone y sin la lesionada Irene.
Ficha técnica
Valdetires Ferrol: Nataliia, Ana, Carol Senra, Patri Corral, Teresa Pereiro –equipo inicial–, Leti Rojo, Iria Santos, Luin, Valeria, Laura y Paula.
CD Nou Túria: Naiara García, Clara Torrente, Andrea Palanca, Lucía Garibo, María Quirós –equipo inicial–, Alejandra Serra, Marta Cruz, Irene Ramo, Irene Blasco y Ángel Agudo.
Goles: 1-0, min. 3: Tere Pereiro; 2-0, min. 9: Carol Senra; 3-0, min. 13: Ana López; 3-1, min. 18: Marta Cruz; 4-1, min. 21: Carol Senra; 5-1, min. 22: Tere Pereiro; 6-1, min. 29: Patri Corral; 7-1, min. 34: Carol Senra; 8-1, min. 35: Patri Corral; 9-1, min. 36: Laura Fernández; 9-2, min. 39: María Quirós.
Árbitros: Eloy Bello, Juan Ramón Juan y Alejandro Piñón. Amonestaron con amarilla a la local Iria, así como a las visitantes Lucía e Irene Ramo. Mostró la roja a Torrente en el minuto 34.