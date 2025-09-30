El Valdetires Ferrol se despide de la Copa Galicia

El Valdetires lo intentó, pero no tuvo puntería - Emilio Cortizas

El Valdetires se despide de la Copa Galicia tras caer ante el Castro Bloques Cando, que hizo valer su calidad y la diferencia de categoría (0-6). Desde el pitido inicial, el cuadro lucense dominó el encuentro.

Encerró a un Valdetires que trató de contragolpear. De esta forma, llegó con cierto peligro, pero cuando mejor estaba, Antía Pérez puso el 0-1. Este tanto supuso un duro golpe para las ferrolanas, que no se rindieron y fueron a por el empate.

Con todo, se toparon con el 0-2 de Dani Sousa. Poco después, el Castro falló un doble penalti, pero Cris Lourés, en la siguiente acción, no perdonó. Tras el paso por vestuarios, el Valdetires buscó reducir las diferencias, pero no tuvo puntería.

Además, al volcarse en ataque dejó huecos atrás, algo que aprovecharon Pérez, Lourés y Julia de Oliveira para sentenciar.