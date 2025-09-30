Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol se despide de la Copa Galicia

El conjunto de Esteiro cayó ante el Castro, un equipo de Primera División

Redacción
30/09/2025 22:55
El Valdetires lo intentó, pero no tuvo puntería | Emilio Cortizas
El Valdetires lo intentó, pero no tuvo puntería - Emilio Cortizas

El Valdetires se despide de la Copa Galicia tras caer ante el Castro Bloques Cando, que hizo valer su calidad y la diferencia de categoría (0-6). Desde el pitido inicial, el cuadro lucense dominó el encuentro.

Encerró a un Valdetires que trató de contragolpear. De esta forma, llegó con cierto peligro, pero cuando mejor estaba, Antía Pérez puso el 0-1. Este tanto supuso un duro golpe para las ferrolanas, que no se rindieron y fueron a por el empate. 

Con todo, se toparon con el 0-2 de Dani Sousa. Poco después, el Castro falló un doble penalti, pero Cris Lourés, en la siguiente acción, no perdonó. Tras el paso por vestuarios, el Valdetires buscó reducir las diferencias, pero no tuvo puntería. 

Además, al volcarse en ataque dejó huecos atrás, algo que aprovecharon Pérez, Lourés y Julia de Oliveira para sentenciar.

Te puede interesar

Un momento da primeira parte da actividade, que consistiu nunha introdución aos morcegos

A Noite de Morcegos explora a biodiversidade no Green Campus de Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Uno de los premiados el año pasado

Últimos días para registrar las candidaturas a los premios Ferrolterra Emprende de AJE
Redacción
Un momento de la reunión con el Foro Cidadán polo Ferrocarril, en el Centro Cívico de Canido

Pontón reclama medidas para acabar con el “illamento” ferroviario de la ciudad naval
J Guzmán
El empuje de los aficionados puede resultar diferencial en la presente temporada

Una ciudad volcada con el Racing de Ferrol
Juan Quijano