Valdetires Ferrol

Duelo de revancha en Asturias entre Valdetires Ferrol y Rodiles

El grupo verde, en su primer choque como visitante, se mide a uno de los conjuntos más duros y que más conoce

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
26/09/2025 20:15
Lombardía, dando instrucciones a las suyas en el duelo ante el Estrela
Lombardía, dando instrucciones a las suyas en el duelo ante el Estrela

Más rodadas, más confiadas y más enfocadas. Así llega el Valdetires Ferrol a su segundo duelo liguero y al primero como visitante. Casualmente, será el sábado ante un El Gaitero Rodiles –18.30 horas, Manuel Busto– al que, en el último duelo liguero, las ferrolanas le aguaron la fiesta en casa, ganando un complicado choque e impidiendo que finalizasen campeonas del grupo. Así, se esperan aires de revancha en la pista de Villaviciosa. 

Ese día fue un poco durillo y me imagino que será algo parecido”, señalaba el preparador Manuel Lombardía pocas horas antes de emprender el desplazamiento a Asturias. Y es que en las filas locales pocos movimientos hubo tras el término del pasado ejercicio, siendo lo más destacado la llegada de Marques, del Melilla de Primera División, cubriendo el hueco dejado por la internacinal argentina Tana Florentín.

Eso en lo que a su plantilla se refiere, ya que en el banquillo el baile se produjo con el pase del segundo técnico a primero.

Un duro conjunto que se encontrará con un Valdetires preparado y “en crecimiento”, haciendo frente a un encuentro en el que, ahora sí, los tres puntos están más cerca. Y es que en el primer choque ante el Estrela, las bajas, el potencial de su rival y el acoplamiento propio fueron pequeñas piedras que impidieron un mejor resultado.

Ahora, se verán las caras dos equipos que “nos conocemos demasiado”, señala, “vamos a intentar llevar el partido como en los últimos que jugamos contra ellas, que conseguimos buenos resultados”. Un inicio similar a una pasada temporada, ante dos rivales complicados, en un ejercicio que finalmente las verdes disputaron un nuevo playoff de ascenso. Y que se repita la historia

