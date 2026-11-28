Sydney Shaw abandonó el duelo en el último cuarto tras lastimarse un tobillo FEB

Con banda sonora de Los Vengadores, en Salamanca Maggie Doogan dejó a un lado su particular título de Lady para vestirse de viuda negra y convertirse en la particular pesadilla del Meins Avenida en el primer cuarto. Un inicio frenético, de posesiones rápidas, con un Baxi jugando prácticamente de memoria tras un largo desplazamiento a tierras salmantinas desde Turquía que impidió el normal trabajo de las de Lino López.

No notó ese desgaste el grupo ferrolano en el primer cuarto, con Melia abriendo el marcador y la estadounidense vistiéndose de negro y camuflándose para romper la defensa local, primero bajo aro y poco después con el primer triple azul y rosa. Shaw y Galickova hicieron pareja para abrir una brecha de nueve puntos (2-11) que obligó a Raquel Romo a parar el duelo. Sirvió esta pausa tibiamente para recortar distancias de la mano de Santibáñez y Mawuli, pero el Uni sabía que sus opciones pasaban por mantener ritmo y acierto.

Y lo hizo siguiendo con la castigadora Doogan, que alcanzó los doce puntos al final del cuarto para irse 16-23. El Avenida comenzó más acertado el segundo acto, poco a poco añadiendo puntos y superando por primera vez al Baxi en el marcador con una canasta, precisamente, de su ex Soriano en el 6:25. Una vuelta que, junto con el triple de Johansson (29-25), llevó a López a pedir tiempo muerto.

Las explosiones de Doogan, Shawn y Mestres, por el lado ferrolano, y especiamente de Mawuli por las locales, hacían que el marcador fuese un auténtico tira y afloja, que se estiró más hacia el lado salmantino merced a un 2+1, que se quedó finalmente en dos, de Brown (37-39), a pesar de los últimos intentos de las de la ciudad naval.

Y si bien a Doogan le gusta más conducir en automático, era su mano la que aguantaba el cetro ferrolano. Y cuando se le cansaba, conducía Shaw su particular espectáculo. Calentaron brazo la conexión checa Soté-Galickova, con asimismo un gran trabajo en el rebote, y con la estadounidense alcanzando –con Doogan sumando 22– los dieciséis puntos en un tercer cuarto en el que el Baxi firmó un parcial de 2-17, con el cetro pasando de norteamericana a norteamericana.

El último cuarto comenzó con un 50-59 y el inicio de un 9-0 encabezado por la sueca Johansson. Descansaban de su bipartidismo Doogan y Shaw, con el mando volviendo a Europa de la mano de Sotolova con cinco puntos consecutivos (60-64). Y si en las filas del Baxi el cetro se lo repartían estas tres reinas, en las del Avenida el poder se centraba casi en su totalidad en Mawuli.

Sin embargo, fue Soriano la que consiguió el 64-64 a poco más de cuatro minutos para el final del duelo, en, además, una desafortunada jugada en la que una de las reinas ferrolanas, Shaw, se retiraba entre lágrimas presumiblemente con problemas en su tobillo derecho al caer mal en la defensa de la jugada. Quizá con cierto desconcierto por la marcha de su compañera, quizá terminándose la gasolina tras los largos viajes, las salmantinas pescaron en este río revuelto de los últimos minutos (68-64).

Se le veía al Avenida con un punto más, con más claridad y más acierto que a las ferrolanas en este colofón, pero con todo por decidirse. Así lo hacía saber el intento de Sotolova de tres y los cuatro puntos de Lady Doogan.

Pero si el reinado del Baxi había sido cosa, principalmente, de tres, en las filas locales la corona pasó ahora a tierras suecas, con Johansson y su acertado tiro, y decisivo, desde la línea de 6,75 para un inquietante 73-67. En bonus de faltas, las ferrolanas lo intentaron hasta el final, pero era el grupo de Raquel Romo el que conquistaba tierra y victoria con, como no podría ser otra manera, una última canasta de Mawuli (75-69), haciendo suya una venganza todavía templada.