Gala Mestres está recuperando su mejor versión Daniel Alexandre

Menos de 48 horas después de haber competido contra el todopoderoso CIMSA CBK Mersin, el Baxi Ferrol tiene que volver a enfundarse la ropa de jugar para visitar a su bestia negra, un Meins Avenida completamente renovado y que, tras un comienzo complicado, está remontando el vuelo en la Liga Femenina Endesa (18.00 horas, en el pabellón municipal Würzburg Silvia Domínguez).

Las de Lino López tendrán que afrontar ese encuentro muy limitadas físicamente, pero con la ilusión de conseguir otra victoria, la sexta de la temporada, y seguir soñando con esa clasificación para la Copa de la Reina. Con todo, el preparador sabe que será complicado vencer en este duelo por ese cansancio acumulado –suman más de quince de viaje de ida y otras tantas de vuelta– que les impide entrenar antes de un duelo complicado en el que su rival tuvo más días para prepararlo.

Por ello, el técnico sabe que si quieren ganar deberán hacer un esfuerzo extra, especialmente en defensa, para detener a uno de los equipos más anotadores de la liga con 71,1 puntos por partido. No será una tarea fácil, pero si alguien puede sobreponerse a esta situación es el Baxi Ferrol, como ya demostró otras veces.