Imagen del encuentro de ida entre el Baxi Ferrol y el Mersin Daniel Alexandre

No hubo milagro. El Baxi Ferrol cae en Turquía frente a un Cimsa CBK Mersin que, una vez que pisó el acelerador en el segundo cuarto, se escapó en el marcador y no dio opción a un cuadro ferrolano que luchó hasta el final, pero no pudo contra el campeón de la Eurocup (93-57).

Ya había avisado Lino López en la previa de que había que distraerse del ambiente que iba a haber en el Servet Tazegul Spor Salonu, pues el Cimsa CBK Mersin tiene una de las aficiones que más aprieta de Turquía y de Europa. Y así lo demostraron en el inicio del choque, ya que cada vez que el Uni tenía el balón los pitidos ensordecían el pabellón, como así también lo hacían con cada acción positiva de las suyas. Jalearon con el primer triple de Carla Leite, así como un posterior robo de la francesa que aprovechó Iagupova. El Baxi luchaba por sobreponerse a todo, pero no encontraba el acierto, como sucedió en un triple liberado de Claire Melia, que dio dos vueltas al aro antes de escupir el balón.

El Mersin castigó ese fallo con un bombazo de Kennedy Burke, que culminó un parcial de 7-0. Fue en ese momento en el que el Uni, con una jugada rápida de Katerina Galickova, frenó este avance. A esa acción le siguió otra de Maggie Doogan, que permitió a su equipo coger aire y asentarse en el partido (9-5). Con todo, esa pequeña racha fue cortada con un 2+1 de Burke y una canasta bajo el aro de Diaby. Eso no gustó a Lino, que introdujo sus primeras modificaciones y les dio las llaves del duelo a Gala Mestres y a Karolina Šotolová. Y ellas dos respondieron de la mejor manera posible.

Momento Gala

En la primera toma de contacto, la catalana enchufó un triplazo y en la segunda, fue la checa quién hizo lo propio. Además, en defensa dieron un pasito más y taparon las múltiples vías de agua. Sólo Iagupova, al límite de la posesión, fue capaz de anotar. Mientras, el cuadro ferrolano seguía bailando al ritmo de Gala –cerró el cuarto con siete puntos– y Soté –metió cinco–. Trató de cortarlo el técnico Ceyhun Yildizoglu parando el choque, pero no pudo porque la dupla del Baxi había sacado los prohibidos y consiguió empatar la contienda al finalizar el primer acto (21-21).

Pero con el cambio de escena, y tras otra bronca del técnico turco, sus pupilas despertaron e iniciaron el cuarto de la misma manera que habían empezado el partido, con un triple de Leite. La única diferencia, en esta ocasión, fue que le siguieron dos más –uno de Burke y otra de la gala– (30-21). Tras esos nueve puntos seguidos, apareció Tayra Eke, tras coger un rebote en ataque, buscó la reacción visitante con un canasta debajo del aro. A ella se le unió, como no, Mestres.

Pero esta vez no bastó su ímpetu porque su rival había detectado un nueva vía de ataque y la aprovechó para conseguir otro 4-0 de parcial y obligar a Lino a gastar su primer tiempo muerto (34-24). El ingeniero sacó su pizarra para ajustar la defensa y mejorar la fluidez en ataque. Con un nuevo esquema, floreció Nikola Priede que, con cuatro tantos seguidos, reavivó a las suyas, aunque se topó con la respuesta de Iagupova, que estaba jugando sus mejores minutos. Aun así, eso no bastaba a su entrenador que, tras un error en defensa que acabó en canasta de Sydney Shaw, paró el choque (38-30).

Esa decisión no pudo ser más acertada porque las suyas volvieron a poner la directa en ataque y apretaron nuevamente en defensa para ahogar a un Baxi que encontró respiró con dos triples, uno de Shaw y otro de Doogan. No obstante, eso no bastó para bajar esa diferencia de los doce puntos de diferencia con los que se cerró la primera mitad (49-36).

Tras el paso por los vestuarios, las jugadoras del Uni salieron con otra actitud y con otra cara. Más concentradas en defensa y más efectivas en ataque. Además, no mostraron ninguna reacción a situaciones adversas como encajar un triple nada más empezar el tercer cuarto. Nada. Ni un simple gesto. Siguieron impasibles cuando, con dos bombazos de Claire y Esther Castedo, y una bandeja de Doogan, apretaron el choque en un abrir y cerrar de ojos (52-44). Tampoco lo hicieron cuando, al límite de la posesión, Burke y Thomas, les replicaron con seis tantos.

La esperanza se desvanece

Las de Lino López tenían clara su misión y era seguir picando piedra y luchando contra un equipo, el vigente campeón de Europa, que no sabía lo que estaba pasando, pues quitando a sus dos anotadoras, nadie más conseguía ver el círculo por ese muro impenetrable que había pertrechado el técnico ferrolano.

La única pega es que de poco sirvió, pues sus lanzamientos parecían alérgicos al aro. Ninguno, desde ese punto 46 que logró Castedo, sumaron hasta que restaban 2:40 minutos cuando volvió a encestar Gala. Pero antes de que eso sucediese apareció Leite, con un 2+1, para romper la hegemonía local y estirar más la renta (66-46). Ahí el Baxi sí que se empezó a preocupar, pues aunque redujo algo la diferencia, veía muy difícil darle la vuelta al choque tras el final del tercer cuarto (71-53).

Aun así, el Baxi salió a dejar todo lo que tenía en la pista en los últimos diez minutos. Quería despedirse del partido con buen sabor de boca, por lo que lo intentó todo. Subió la intensidad defensiva y consiguió frenar el caudal ofensivo de su rival, pero en ataque, quitando una bandeja de Eke, no sumó. Eso lo desgastó mentalmente y bajó un poco los brazos, algo que aprovecharon Leite y Burke para sentenciar más el partido y adjudicarse una nueva victoria.