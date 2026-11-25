Eke, en el duelo ante las turcas en A Malata Daniel Alexandre

El Baxi comienza a disparar en la noche del jueves sus últimas balas en la fase de grupos de la Eurocup. Las de Lino López visitan a un vigente campeón ÇBK Mersin –20.00 horas, Servet Tazegül Spor Salonu– que, precisamente, comandan el grupo D sin conocer la derrota.

Uno de esos triunfos fue el que las turcas consiguieron en A Malata por una renta de 43 puntos (42-85), una diferencia que las ferrolanas pelearán, como siempre, por neutralizar o, al menos, recortar para intentar dar el salto a la segunda plaza o contar con unos buenos números en la tercera.

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Será, sin duda, un escenario complicado la pista turca, a la que llegan tras un maratoniano viaje de quince horas con sólo una sesión previa antes de coger el autobús. “Ahora tenemos dos sesiones aquí”, señala el ingeniero Lino López, “para intentar, sobre todo, recuperarnos e intentar competir lo mejor posible”.

Una tarea complicada por el duro encuentro disputado el pasado domingo en A Malata ante el Azulmarino Palma y el largo desplazamiento, con la subida a otro alto escalón como es el duelo ante el Mersin, “uno de los mejores de la competición”, añade López.

Tirando de carácter y memoria

Es, precisamente, esa condición de grande de la Eurocup y del continente, junto con el propio carácter competitivo de la formación ferrolana, lo que empujará a este Baxi explorador, viajero y también recordador.

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Un libro de anotaciones en el que figura el triunfo firmado, precisamente, en tierras turcas ante otro gigante, el Galatasary, hace poco menos de dos años. “Las jugadoras están motivadas. Cuando te enfrentas a equipos de este nivel, todas quieren hacer un buen partido, demostrar que podemos competir con los grandes. Es lo que le pedimos al equipo, intentar dar el máximo cada día”, sentencia el técnico.

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Para ello, uno de los pasos será frenar, no sólo a Leite, Kariata Diaby o una Burke que viene de ser MVP en el último encuentro liguero, sino a toda una plantilla. “Tienen diez jugadoras de máximo nivel, un potencial ofensivo muy grande y lo que hay que intentar es estar bien defensivamente en el rebote”, añade el preparador ferrolano.

Un trabajo en la retaguardia junto con marcar el ritmo del encuentro que serviría de mucho a un Baxi que visita una cancha que “siempre aprieta mucho. El arbitraje siempre se ve influido por ese ambiente. Nosotras tenemos que abstraernos de eso y hacer nuestro trabajo”, sentencia López que ya sabe lo que es obrar el milagro en Turquía.