Lino López protesta una decisión arbitral Daniel Alexandre

A pesar de lo abultado del marcador final, Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, sacó varias notas positivas del trabajo que realizaron sus pupilas frente a un Azulmarino Mallorca Palma que es “uno de los mejores equipos de la liga. Tienen una plantilla muy completa y muy física, y si a eso le sumas nuestra falta de acierto en el primer cuarto, condicionó todo el partido, porque siempre fuimos por detrás”, dijo.

No en vano, el preparador destacó que “también hubo muchas situaciones en las que defendimos bien o hacíamos un buen trabajo colectivo, pero nos penalizaban en el rebote y eso nos hizo daño”, indicó y añadió que “fue una pena, porque esta semana no fue la típica para enfrentarte a este tipo de conjuntos, porque tuvimos varias bajas. Por ejemplo, Nikola (Priede) estuvo vomitando ayer por la noche, Sydney (Shaw) también se perdió dos sesiones por un virus o Claire (Melia), que tuvo un problema familiar y no pudo entrenar bien. No estábamos al cien por cien y lo acabamos pagando porque nos faltó esa pizca de intensidad que solemos tener”.

El Baxi Ferrol no puede con el poderío del Azulmarino (58-83) Más información

No obstante, una de las notas positivas fue la mejoría de una Gala Mestres que cada día está cogiendo más el ritmo competitivo. Ante el cuadro mallorquín, la catalana hizo su récord de minutos (17) y de anotación de la presente campaña (siete). Sobre ella habló un Lino que aseguró que “ya decía que había que tener paciencia e ir poco a poco”, dijo al tiempo que añadió que “evidentemente hay situaciones en las que aún le cuesta y sufre un poco. Espero que poco a poco vaya ayudando al equipo, no sólo con sus tiros, sino en otras facetas, al tiempo que mejora físicamente”.

Por último, López aseguró que ahora lo que más le preocupa es “recuperar a las jugadoras. El lunes tenemos doble sesión de recuperación y postpartido, luego salimos el martes para Turquía porque jugamos el jueves y al día siguiente ya volamos para irnos a jugar a Salamanca el sábado. Va a ser una semana durísima, sobre todo después de un partido tan exigente como este”, finalizó el preparador ferrolano.