Tayra Eke trata de anotar por encima de Alba Torrens Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol no pudo derrotar a un poderoso Azulmarino Mallorca Palma, que aprovechó la profundidad de su banquillo y la falta de acierto de su rival, especialmente en la primera mitad, para llevarse el triunfo de A Malata (58-83).

Con un ambiente de lujo para este regreso de la competición y con dos equipos en plena forma, el encuentro disputado en A Malata pintaba partidazo y así acabaría siendo, pero el inicio no se pareció nada a lo preestablecido. Ambos conjuntos comenzaron un poco oxidados, quizá fruto de ese parón. Así, ninguno era capaz de encontrar su ritmo de juego ni el camino al aro.

Los fallos y las pérdidas se fueron sucediendo en ambos bandos hasta que, pasados tres minutos, fue Blanca Millán, tras un nuevo robo, la que abrió el marcador. La santiaguesa pareció marcar un poco el camino, pues su compañera Klara Holm empleó la misma estrategia para anotar.

Mientras, el Uni seguía negado de cara al aro. Dio igual si lo intentaba Sandra Martínez, Sydney Shaw o Maggie Doogan, el balón no entraba. Fue Tayra Eke, tras coger un rebote, la que rompió esa sequía. Eso pareció animar tanto a la grada como al equipo, ya que dieron un pasito más en defensa. Pero no sirvió de nada, puesto que Azulmarino, por medio de Alima Dembele y Kayla Alexander, volvió a coger ventaja (2-9).

Trató de responder Lady Doogan, con el primer triple del partido, aunque no sirvió de nada porque Alexander empezó a dominar la pintura y abrir una brecha de diez puntos, que Lino López trató de suturar con un tiempo muerto (5-15).

Las suyas, tras estas nuevas instrucciones y con un cambio de quinteto incluido, ganaron cierta fluidez en ataque. Atacaron sin miedo la zona y así sacaron varias faltas que les abrió la posibilidad de anotar desde el tiro libre, como hizo Doogan, o desde debajo del aro, con una Claire Melia fajándose con una Sika Koné imponente.

Con todo, ese arrebato no servía, porque en defensa no eran capaces de parar al cuadro mallorquín, especialmente a Ejim y Alba Torrens, que se divertían para alegría de su banquillo. Así, con ellas a los mandos, la renta siguió subiendo al mismo ritmo que bajaba el porcentaje de acierto del Baxi.

Momento Eke

Esas dos situaciones juntas propiciaron que el marcador reflejase un contundente 11-28 tras el final del primer cuarto. Lo peor para el Uni era que la cosa no fue a mejor en el segundo, puesto que encajó dos nuevos golpes, esta vez de Mbulito y Green, para ver cómo la desventaja crecía un poco más. En ese momento, con un -21 en contra, apareció Tayra Eke, que empezó a tirar del carro con cuatro puntos seguidos.

La pívot madrileña era la única con algo de acierto, pues sus compañeras seguían negadas de cara al aro –acabó la primera mitad con nueve de 36 en tiros de campo–. En ese momento, A Malata, que no dejó de animar, creyó un poco más. Y eso empezó a condicionar el ataque mallorquín, que ya no encontraba tan fácil el aro. Y eso aún se pronunció más cuando nuevamente Eke volvió a anotar y cogió otro rebote en ataque para que Katerina Galikcova estrenara su casillero con un triple. Eso no gustó a Alberto Antuña, que cortó de raíz ese 5-0 de parcial (20-37).

Abroncó a sus jugadoras, estas asumieron la culpa y salieron a por todas en la reanudación. No había quien las parase, especialmente a una Alexander que lideró un parcial de 0-7 que obligó a Lino a parar de nuevo el choque. Las suyas limaron un poco la diferencia, pero se marcharon al descanso con un marcador de 25-44.

Aun así, muchos todavía soñaban con una remontada en la segunda mitad. Sólo había que apretar más en defensa y recuperar el acierto en ataque. Sin embargo, tras el descanso, no pasó ni una cosa ni la otra. Alexander siguió con su dominio en ambos lados y eso se tradujo en muchos puntos a favor y pocos en contra. Además, contó con la ayuda de Dembele para minimizar al Baxi y enfadar más a Lino (27-51).

Duro golpe

Tras ese nuevo tiempo muerto, el cuadro ferrolano reaccionó gracias a Gala Mestres. La ‘7’ del Uni se echó el equipo a la espalda y comandó las operaciones. Ya fuese anotando, metió cinco puntos, o haciendo jugar. Todo ello sirvió para reducir la diferencia hasta los 19 tantos (37-56), pero Morgan Green apagó esa revolución momentánea. No así el espíritu local, que luchó hasta el final para cerrar el cuarto con un luminoso de 41-61.

Aunque todo estaba muy complicado, el equipo de Lino López no iba a bajar los brazos. Entró en el último acto como un torbellino. Impulsadas por "A Maxia da Malata", Melia, Mestres y Doogan entraron en trance y cada balón que tocaban acababa dentro. Así, en un abrir y cerrar de ojos la diferencia ya era solo de 14 puntos, por lo que Atuña lo paró. Veía que el duelo se le complicaba.

Esa decisión no pudo ser más acertada, porque apagó el 'momentum' del Uni, sobre todo porque decidió darle más balones a una Alexander que reavivó a las suyas, como también lo hizo Torrens con un triple casi sobre la bocina (49-70). Lino tuvo que intervenir para recuperar a las suyas. No obstante, en esta ocasión no funcionó, porque Millán hundió a su exequipo con dos triplazos marca de la casa. Eso acabó con las esperanzas locales que, aunque lucharon hasta el final, no pudieron con el poderío del Azulmarino.