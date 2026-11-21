Maggie Doogan volverá a liderar el ataque del Baxi Ferrol Daniel Alexandre

Tras dos semanas de un merecido descanso por las Ventanas FIBA, el Baxi Ferrol regresa a la Liga Femenina Endesa con un reto mayúscula, tratar de superar a un Azulmarino Palma Mallorca que, a pesar de su condición de recién ascendido, ocupa la tercera posición en la clasificación tras haber perdido sólo un partido (12.00 horas, en A Malata).

Y es que el conjunto mallorquín no tiene factores de ser un nuevo integrante de la máxima categoría, pues desde el verano formó una plantilla en la que se encuentran jugadoras de talla mundial como son Klara Holm, la mejor base de la pasada Euroliga; las ex del Uni Blanca Millán o Carmen Grande, y la incombustible Alba Torrens, considerada por Lino López como “la mejor jugadora española de la historia. Eso sí, eso no quita que no vayamos a dar el máximo contra ellas para conseguir la victoria en casa”.

No será una tarea fácil, pues “es un equipo que aspira a todo, construido para pelear contra los grandes de la liga. Suelen ir a marcadores muy altos porque tienen un grandísimo ataque, pero también en defensa están a un nivel altísimo. Tenemos que hacer un gran trabajo colectivo y centrarnos en las cosas que estamos haciendo bien y potenciarlas para intentar conseguir vencer”, señaló.

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En la misma línea habló una Maggie Doogan, que aprovechó este parón para irse a casa, a Philadelphia, para “estar con mi familia y mis amigos para desconectar, relajarme y recargar las pilas. Vengo con muchas ganas y estoy emocionada por este partido. Hemos trabajado mucho duro durante toda la semana para estar listas para su forma de jugar y defender”, apuntó la alero estadounidense.

De igual manera, aseguró que “voy a aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando junto a mis compañeras. Queremos conseguir esa victoria delante de nuestra gente”, indicó y añadió que “les pido que vengan, que el partido no es muy tarde, así que pueden dormir, se traen un café y luego a disfrutar de un gran encuentro que esperamos ganar”, reconoció entre risas una Doogan que está lista para cualquier desafío.

Lino, por su parte, también pidió ese apoyo de su afición, a la que considera como “la mejor de España y posiblemente de Europa. Tener ese apoyo en cada duelo nos hace tener un extra que pocos equipos lo pueden disfrutar, porque es un punto a nuestro favor muy grande y queremos aprovecharlo”.

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De hecho, Blanca Millán también reconoció en una entrevista con este periódico que será muy complicado hacerle frente, porque siempre están animando y gritando, aunque reconoció que se estuvieron preparando para poder combatir una “A Maxia de A Malata”, que vivirá en contra tras dos años acompañándola en cada enfrentamiento.