Foto de familia del Baxi y Motrio by Caetano I.C.

La familia del Baxi Ferrol continúa creciendo, lo que supone un valor muy importante para el club, pues así podrá alcanzar nuevos objetivos, sin poner en riesgo la viabilidad de la entidad. Ahora, en esta ocasión, es Motrio by Caetano, una empresa que representa a marcas como Renault y Dacia, la que se une a este proyecto, pues “nos identificamos plenamente con el Uni, un equipo que está jugando de tú a tú contra los mejores equipos de España y Europa. Para nosotros es muy importante apoyar el deporte y el trabajo en equipo, y no hay mejor en eso que el Baxi”, apuntó Jorge Villamar, delegado de ventas externas de la red Renault y Motrio.

En este sentido, también explicó “todo el esfuerzo que hay detrás para montar un equipo y que tiene retos parecidos a nosotros. Hace dos años éramos 200 talleres en España y este año vamos a cerrar en 600, por lo que estamos mostrando un crecimiento igual al del Baxi”. Con este acuerdo, ambas entidades buscan seguir creciendo y llegando a cotas más altas. En cuanto a la relación, las jugadoras lucen en la primera equipación, en la parte de atrás del pantalón, Motrio y en el cubre de calentamiento en todos los partidos, Motrio by Caetano.

Además, todas las integrantes de la primera plantilla del equipo usan un coche de ellos, como por ejemplo Maggie Doogan, que señaló que “es mejor que el que tengo en casa. En la conducción es muy suave y el automóvil es muy amplio, así que estoy encantada”, dijo y añadió que “lo escogí automático porque es más cómodo”. Por último, reconoció que es una buena conductora y que respeta las normas. Sin duda, este acuerdo entre Baxi y Motrio by Caetano les permitirá conseguir cotas mayores y alcanzar nuevos retos únicos.