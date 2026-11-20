Blanca Millán, durante un partido con el Azulmarino Palma, regresa a la que fue su casa FEB

Hay personas que tienen un aura especial y siempre dejan huella en cada sitio por el que pasan. Uno de estos individuos tan únicos es Blanca Millán Modia (Santiago de Compostela, 1998). La santiaguesa causó un impacto tremendo en el Baxi Ferrol, club en el que militó las dos últimas temporadas. Este verano decidió “tomar un tren que sólo pasa una vez en la vida” y se marchó a un recién ascendido, el Azulmarino Palma Mallorca. Esa decisión no le pudo salir mejor, porque pudo cumplir uno de sus sueños, ir con la selección española en esta última ventana. Ahora, justo después de regresar de esa concentración, vuelve a un hogar que guarda en su corazón.

¿Cómo fue esa primera concentración con España?

Fue superbien. Una experiencia única. La pena es que no pude jugar, pero poder estar en el grupo es muy guay.

¿Contemplaba que esa llamada fuese a suceder?

Diría que no. Sabía que había la posibilidad, pero no me esperaba que fuese ahora. Me cogió por sorpresa porque no estaba en la convocatoria principal. Estoy muy contenta porque cumplí el sueño de cualquier jugadora, que es representar a tu país.

¿Cómo vio ese momento de ingresar en la lista tras haberse quedado fuera inicialmente?

Me quedé en ‘shock’. Me lo dijeron cuando acabó el último partido antes de las Ventanas FIBA y yo estaba lista para irme. Sin embargo, cuando acabó el encuentro me comentaron que tenían que hablar conmigo. En esa reunión me dijeron que cancelase todos los planes y me quedé flipando porque no entendía nada. Después me dijeron que habían llamado de la Federación, que estaba convocada y que tenía que hacer la maleta porque me iba al día siguiente. No supe reaccionar porque no me lo esperaba.

Esa situación tuvo que ser surrealista.

Sí, sí. Es que no entendía nada. Obviamente me puse supercontenta y ellos se pusieron felices por mí, pero tampoco me salió celebrarlo porque tenía que cambiar el ‘chip’ para irme.

Este partido es algo que tengo marcado en el calendario porque es volver a casa

Además, casualidades de la vida, esa llamada coincide antes de volver a la que fue su casa, Ferrol. Tuvieron que ser unas semanas muy especiales.

Sí, sin duda. Al final, la selección es algo que no me esperaba y me puso feliz. Y el partido en Ferrol es algo que tenía marcado en el calendario, porque es volver a la que fue mi casa dos años, mi hermana sigue ahí y es Galicia. Tenía muchas ganas de volver.

Aquí la gente le guarda mucho cariño. ¿Ya pensó cómo será su recibimiento?

La verdad es que no (ríe). Sé que la gente me quiere mucho y eso es mutuo. Sé que me recibirán bien porque la gente de Ferrol es maravillosa. Los años que estuve ahí la conexión que tuve con la afición fue superespecial. Sé que será un momento superbonito. Al final, vivimos momentos únicos como la final de la Eurocup. Ese cariño que me tienen yo se lo tengo por dos, porque eran nuestra sexta jugadora y a mí me dieron mucha energía.

Tuvo que ser complicado tomar la decisión de dejar el Baxi Ferrol y marcharse para Azulmarino.

Sí, sin duda. A veces en la vida pasan trenes que no puedes dejar pasar y este fue uno de ellos. Éste apareció en un momento de mi carrera clave y no lo podía dejar pasar. Obviamente fue una decisión complicada, porque estaba en casa, bien y en un equipo en el que tenía un rol muy importante. Es un club superfamiliar en el que te cuidan y les importas como persona. Tomar una decisión final fue difícil, pero era algo que no podía dejar pasar.

¿Con quién habló primero?

Con mi familia en general. Obviamente Silvia es mi otro yo y fue de las primeras. También con mis padres, porque tengo ese tipo de relación en la que nos podemos decir todo. Ellos tres fueron los primeros. Nos llevó tiempo pensar todo y ver las cosas positivas. Al final, ellos lo que quieren es lo mejor para mí y sabían que era una oportunidad única y me apoyaron en la decisión.

El momento en el que se lo dice a Lino López y al resto de la familia del Uni tampoco tuvo que ser agradable.

Al final, cuando tomas una decisión para bien, la gente que te aprecia se alegra. Sí que pasas por un momento duro porque son dos años y quieren contar contigo, pero se comprende. La vida de la jugadora es corta y ellos llevan mucho tiempo en el mundo del baloncesto. Fue una decisión que se entendió. Sé que están superfelices por mí, igual que yo estoy encantada de que les vaya tan bien.

Coincidió de que se fueron muchas jugadoras de ese Uni. ¿Se reunieron antes de acabar la temporada para tener un recuerdo?

No, la verdad es que no. Esta es la vida del deportista profesional y los clubes están acostumbrados. Las compañeras con las que tienes más relación de amistad, pues va surgiendo solo el quedar para veros y despediros.

Blanca Millán, en un entrenamiento con la selección española Alberto Nevado/FEB

El cambio está siendo genial, pues están casi intratables. ¿Cómo se vive desde dentro?

Somos un recién ascendido diferente. Hay una plantilla con jugadoras de muchísimo talento, que llevan mucho tiempo en la liga, internacionales y WNBA. Entonces, al final era lo que se esperaba. Claro que podía salir bien o mal, pero el cuerpo técnico está haciendo un trabajazo y todo está saliendo genial. Desde dentro lo estoy viviendo tranquila, sabiendo cuál es mi rol y dando mi máximo cada día.

¿No hay esa presión por rendir ya con esa plantilla?

No, porque al final acabamos de subir, pero no somos un recién ascendido normal. Los objetivos que tiene el club no son unas metas cualquiera. Son meterse en los playoffs y en la Copa de la Reina. No sólo meterse, sino ganarlo. Es una exigencia complicada.

Todas las jugadoras de esa plantilla son muy competitivas. ¿Ya le intentaron sacar información sobre cómo juegan los equipos de Lino?

Bueno (ríe)... Es verdad que las jugadoras que tenemos este año en el equipo son gente que conoce la liga bien y saben la identidad de los equipos de Lino. Obviamente yo puedo dar un punto de vista distinto por lo que viví desde dentro, pero es un grupo que controla bastante y todas tienen las ideas claras.

Además de la forma de jugar, también está el factor A Malata, que tanto le ayudó, pero ahora lo vivirá en contra. ¿Cómo lo afronta?

Sé que va a ser un partido con muchas emociones. Al final, estar en el otro lado no es sencillo, porque es un pabellón en el que es difícil jugar. Aunque ambos nos tengamos cariño, cuando empiece el partido eso se acaba. El equipo es consciente de la dificultad de jugar en Ferrol y todo el mundo está concentrado para lo que nos vamos a encontrar. Será un partido de emociones.

¿Le va a frenar, aunque sea inconscientemente, en los primeros minutos?

No, pienso que no porque soy una jugadora muy competitiva y cuando estoy en la pista nada de lo que hay alrededor me afecta. Quizá en el calentamiento un poco, pero en el encuentro ya no.

Me gustaría que los dos equipos estuviésemos en la Copa y en los playoffs

¿Qué espera con más ansias de su regreso?

Reencontrarme con mi gente, con aquellas personas que fueron tan cercanas a mí en los dos años que estuve ahí. Mi familia y mis amigos estarán en la grada. Volver a Galicia siempre es la mejor sensación. Buscaré reencontrarme con mi gente y disfrutar de ellos un par de días. También quiero ver a la afición, porque es una parte muy especial para mí.

¿Qué metas se pone esta temporada?

Seguir mejorando. El gran paso que he dado en parte es por eso. Estar rodeada de jugadoras de este nivel te hace mejor. El objetivo es acabar el año siendo mejor de lo que lo empecé, sobre todo en aspectos pequeños que puedan hacer que el equipo gane.

Por último, ¿se atreve a vaticinar la posición en la que quedarán el Baxi y el Azulmarino a final de temporada?

No sabría decirte (ríe). Viendo cómo están los dos equipos, estoy segura de que los dos estaremos en la Copa de la Reina y en los playoffs. Si no es así, estaré bastante decepcionada porque pienso que los dos clubes lo podemos conseguir.