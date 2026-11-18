Iva Belosevic, momentos después de ser intervenida Cedida

Iva Belosevic ya está contando los días para volver a las pistas. La jugadora del Baxi Ferrol ya ha sido intervenida quirúrgicamente en el Hospital Ribera Juan Cardona para reconstruir el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, el cual se rompió al poco de empezar el encuentro frente al Inversus Gernika Bizkaia.

En un principio, tanto la deportista como el club confiaban en evitar el quirófano, pero tras la revisión de los médicos después de que bajase la inflamación, la operación era necesaria. Así, Belosevic, que estuvo acompañada por diferentes personas del club, acudió al centro hospitalario para ser operada por los doctores Ignacio Valenciano y Mario López.

Los médicos, como explicaron, emplearon la técnica HTH (hueso-tendón-hueso) para reparar la zona afectada. Además, confirmaron que el resto de estructuras de la rodilla se encontraba en buen estado. El alta hospitalaria de Iva dependendrá de su evolución. Una vez recibida, comenzará el proceso de recuperación y rehabilitación, que todavía no tiene plazos establecidos, pues depende de las indicaciones de los médicos.

Desde el Baxi indicaron en un comunicado que “queremos agradecer el trato recibido a los doctores Valenciano y López y a todo el personal del Hospital Ribera Juan Cardona, y trasladar todo nuestro cariño y apoyo a Iva. ¡Todo el equipo está contigo!”.