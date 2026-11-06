Triunfo agónico del Baxi Ferrol (64-66)

El banquillo del Baxi celebra una canasta M. Márquez/FEB

Sufriendo hasta el final, pero consiguiendo el resultado deseado: así se marchó el Baxi Ferrol al parón de selecciones. El conjunto de la ciudad naval superó a un Innova-TSN Leganés, que estuvo a punto de ganar el encuentro en la última posesión.

A pesar de que la clasificación indicaba que podía ser un duelo un poco desequilibrado, el Leganés y una ex del Uni como Elena Rodríguez se encargaron de desechar ese pensamiento. Y es que la canaria, que estaba muy motivada, fue la encargada de anotar la primera canasta cuando apenas habían pasado unos segundos. Esa acción dejó claro cuál sería su estrategia: robar y correr. Pero el Baxi, a pesar de su cansancio acumulado, también quería eso. Le venía mejor y así le dio la vuelta al duelo gracias a Sydney Shaw y Katerina Galickova (2-4).

Hasta ese momento, los dos equipos estaban inmaculados en la hoja de tiro, pero esa precisión duró muy poco. Las defensas dieron un paso adelante y empezaron a ahogar a las tiradoras, que además tampoco tenían su mejor día. Así, las pocas canastas llegaban a cuentagotas y casi al límite de las posesiones, con el Leganés recuperando el mando en el luminoso con buenas acciones de Rodríguez y Igbowke. Tuvo que ser Galickova, con un triple, el primero del partido, quien cambiase el ritmo del encuentro.

Y es que tras esos tres puntos de la checa, llegaron los tantos de Shaw y Maggie Doogan para que el Uni consiguiese su primera gran ventaja, mientras que el Leganés seguía atascado en ataque y negado desde la larga distancia (8-14). Aun así, el cuadro madrileño, ahora comandado por Karla Erjavec y Sahie, desistió de esa vía de anotación y comenzó a saturar la pintura. De esta manera, sacó muchas faltas y las rentabilizó desde la personal, lo que le permitió reducir la diferencia hasta los tres puntos cuando se cerró un primer acto más igualado de lo que quería Lino López.

Por ello, en el cambio de cuarto, pidió a las suyas una marcha más, tanto ofensiva como defensivamente. Y las suyas respondieron por medio de Claire Melia y Doogan, pero se topó con la respuesta de Erjavec, Espín y Rodríguez, que se quitaron el mal fario desde el 6,75. Esa situación les permitió empatar el choque y meter en problemas al conjunto ferrolano (26-26), que no se encontraba del todo cómodo.

Pero como ya pasó en el último encuentro, apareció la capitana Melia para, con un triple, romper ese parcial de 6-0 y trasladar la calma a sus compañeras. Además, la irlandesa no se detuvo ahí, sino que apretó en defensa y en ataque surtió de balones a Shaw y Šotolová para poner un +8 en el luminoso que obligó a Javier Fort a solicitar un tiempo muerto porque veía que el duelo se le escapaba (26-34).

Esa decisión no pudo ser más acertada, porque las suyas escucharon sus indicaciones para mantener el pulso a un Uni que tenía muchos problemas de faltas, especialmente una Tayra Eke que cometió la tercera. Y es que la madrileña no pudo detener el poderío de Igbowke, que se encargó de reducir la diferencia. Con todo, el cuadro madrileño se topó de nuevo con una Melia encendida que anotó otro triple para sofocar esa pequeña rebelión y permitir a su equipo marcharse al descanso con seis puntos de ventaja (31-37).

Un paso más

Con todo, tanto ella como sus compañeras sabían que tenían que mejorar si querían llevarse la victoria de tierras madrileñas. Y eso es lo que intentaron hacer tras la reanudación, pero no contaron con una salida en tromba del Leganés, pues en apenas un minuto Joiner y Igbowke casi recuperaron la desventaja, si no llega a ser por otro bombazo de Claire, que reclamó más paciencia y actividad a la suyas. Ellas lo intentaron, pero siguieron negadas de cara al aro. Eso lo celebraron tanto las jugadoras rivales como el público del Europa, ya que les daba una oportunidad y estaban decididas a aprovecharlo, especialmente Aguilar y Lahuerta, que con sendos triples, más un par de asistencias, completaron esa remontada (47-45).

El Uni estaba pasando por momentos malos y no era capaz de detener a su rival ni de encontrar el camino del aro. Lino, lejos de parar el encuentro, quiso revolucionarlo y quién mejor que Šotolová para hacerlo. Bajo los mandos de la checa, los ataques empezaron a ser más fluidos y eso se tradujo en esos ansiados puntos que tanto buscaba. Además, le dio un puntito más en defensa y detuvo el caudal ofensivo rival, hasta el punto de igualar el encuentro justo al final del tercer cuarto (51-51).

Sólo quedaban diez minutos por disputarse y todo estaba por decidirse. Ningún equipo podía cometer muchos errores si quería ganar, y eso fue lo que hizo el Baxi, pues en su primera posesión perdió la bola y Lahuerta lo castigó con un triple que hizo mucho daño. Como también los continuos fallos en ataque (56-51). Por ello, Lino metió otra vez a Melia para tratar de desatascar ese embrollo. Pero ni la irlandesa era capaz de enderezar el rumbo. Además, en el otro lado, Elena Rodríguez se encargó de hundir un poco más a su exequipo, por lo que el preparador ferrolano tuvo que pararlo antes de que la diferencia se fuese a los diez puntos (61-53).

El ingeniero sacó su pizarra a pasear y se hizo la magia, porque el técnico despertó a Lady Doogan de su letargo y ella le respondió con cinco puntos seguidos para apretar todo. Eso no gustó a Javier Fort, que lo cortó de raíz con un tiempo muerto. Pero su plan no le terminó de funcionar, porque la americana volvió a anotar, pero también lo hizo una Igbowke para mantener la esperanza de las suyas (63-61).

Pero esta se tambaleaba porque aparecieron Melia y Šotolová para romperla, con cinco tantos seguidos. El Leganés se agobió un poco y más cuando perdió el balón con un minuto por jugarse, pero la fortuna se alió con él y, milagrosamente, Castedo, con todo a favor, falló un triple liberado cuando quedaban quince segundos. Eso levantó su ánimo, pues tenía bola para ganar, pero ahí apareció el carácter competitivo del Baxi, que aguantó la presión y se llevó la victoria (64-66).