Baxi Ferrol-Leganés: Una reunión con viejas conocidas

Doogan espera prolongar su buen estado de forma Daniel Alexandre

Después del esfuerzo titánico que realizó el Baxi Ferrol el pasado martes contra el Olympiacos, al que le plantó cara durante 32 minutos, el conjunto de la ciudad naval afronta ahora otro encuentro antes de un merecido descanso por las ventanas FIBA. Además, dicho partido será muy especial pues se medirá a un Innova-TSN Leganés (19.00 horas, pabellón Europa) en el que hay tres exjugadoras del Uni: Moira Joiner, Karla Erjavec y Elena Rodríguez.

Sin duda, será un choque muy emotivo por esa situación, pues ese trío dejó mucha huella en Ferrol, especialmente una Joiner que casi toca la gloria europea. Este reencuentro tiene esa parte bonita, pero también puede suponer una desventaja, ya que saben cómo juega el Baxi.

Con todo, para Lino López no es para tanto, debido a que “es cierto que conocen el club y el juego, pero no a las jugadoras. Los equipos los hacen las deportistas y las características son diferentes”, indicó y añadió que “nosotras también podemos usar la información que tenemos sobre ellas, pero hay que filtrarla porque no tuvimos una semana entera para preparar este partido. Das pinceladas y haces el ‘scouting’ perfectamente, pero otra cosa es que la jugadora que la defienda pueda aprovecharse de ello sin haber entrenado mucho”.

Aun así, el preparador –que reconoció que “nos hubiese gustado que siguiesen con nosotras porque su estancia aquí fue muy buena y les deseo todo lo mejor, menos en este partido”, dijo entre risas– usará parte de ese conocimiento para que sus pupilas tengan las ventajas necesarias para poder salir vencedoras de este duelo complicado.

Parón necesario

No en vano, el Uni llega con muy poco descanso, hasta el punto de que apenas pudieron entrenar –“sólo vimos algún detalle del postpartido para corregir y algún detalle del Leganés”, dijo Lino– debido a ese cansancio acumulado. Tanto el ferrolano como su cuerpo técnico priorizaron la recuperación para poder dar su mejor versión y seguir compitiendo al máximo.

De hecho, López confesó que la cercanía del parón ayuda a afrontar este tipo de encuentros, en los que “suele haber muchas sorpresas porque las jugadoras tienen muchas cosas en la cabeza y no es fácil jugar”, apuntó y añadió que “a veces el parón llega en un momento en el que estás muy bien y no quieres que lo haya y otras al contrario. Ahora mismo, el equipo está en línea ascendente y creciendo y me gustaría esta línea, pero es evidente que necesitan descansar”.

Precisamente su rival, el Leganés, llegará mucho más fresco, pues no tiene que afrontar una doble competición. Con todo, a pesar de que la temporada pasada fue muy buena, clasificándose para la Copa de la Reina y jugando los playoffs por el título de liga, este año no lo está siendo tanto. Sólo han conseguido dos victorias en seis partidos y no está siendo capaz de demostrar todo su potencial. No obstante, Lino López matizó que eso tiene una explicación y se trata del rendimiento de su pilar, Aminata Sangaré.

Como explicó el entrenador, “el Leganés se ha visto condicionado mucho por su baja o por no haber podido estar en su mejor nivel. Al final, Sangaré es una de las mejores jugadoras de la liga. El año pasado estuvo en el quinteto ideal y tiene mucha calidad. Sin duda, influye en el juego”, dijo. Aun así, el preparador matizó que “no nos tenemos que preocupar sólo de ella, sino también del resto del equipo, que es muy bueno y tiene mucho talento. Así que estaremos preparadas tanto si juega ella o no”.

En el caso de que no lo haga será una ventaja muy importante que el Uni tiene que aprovechar para marcharse así con un triunfo reparador y que refuerce todo el trabajo realizado en esta primera parte del campeonato, en el que están dando pasos adelante en cada partido, especialmente en defensa como demostraron el pasado martes ante el Olympiacos. Contra el poderoso equipo griego, estuvo más cerca de lo que reflejó el marcador final de llevarse el triunfo, pero la falta de puntería en esos momentos claves fue decisiva para que eso no aconteciese.

Por ello, ante el Leganés el Baxi espera volver a mostrar esa versión defensiva, en la que ahogó a su rival, y añadirle ese acierto para celebrar por todo lo alto ese reencuentro con tres exjugadoras de las que se guarda un buen recuerdo en Ferrol.