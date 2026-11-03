Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "En la primera parte tuvimos el control del partido"

Baxi Ferrol y el Olympiacos Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol hizo los deberes, al menos durante gran parte del encuentro disputado en A Malata, y puso contra las cuerdas a un Olympiacos que, ganando finalmente en Ferrol, tuvo que emplearse mucho más a fondo que lo visto en el primer duelo en tierras griegas.

“En la primera parte tuvimos el control del partido”, señalaba Lino López, “defensivamente estuvimos muy bien”. Estos primeros minutos terminaron con las ferrolanas por delante, con la mejoría del rebote ofensivo, como señala el preparador, en su lista de tareas pendientes para la segunda mitad.

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Si bien, en esos últimos 20 minutos hubo más que mejorar, y muchas de las cosas que salían en la primera desaparecieron en la segunda. “Nos faltaron las fuerzas para defender a esa intensidad y con esa dureza. Ellas también elevaron líneas y fueron mucho más duras”, analizaba López, apuntando también la evidente pérdida de acierto de las suyas en estos periodos. “Dos de 22 en triple”, apunta a modo de ejemplo.

El entrenador se mostró “muy orgulloso del equipo”, especialmente después de una semana dura de partidos y viajes y en la que “nunca bajamos los brazos. Siempre estuvimos peleando ante un rival de mucho físico y talento y por eso estoy muy contento”.

Justas vencedoras

Esa falta de acierto, especialmente de tres como apunta el preparador, “nos condicionó. Incluso leyendo bien las situaciones de ataque, no anotábamos. Para competir con estos equipos no sólo llega estar bien defensivamente, sino también tienes que tener ese acierto que nos faltó en la segunda parte”, añadía.

Una mejoría considerable respecto al encuentro en tierras helenas y que se vio en A Malata. “Yo quería que el equipo fuese competitivo y pelease hasta el final, que esas sean las señas de identidad. El público reconoce la superioridad del rival, son justas vencedoras, pero también hay ovación por el esfuerzo del equipo”, señala, “te quedas con mala sensación porque pierdes, pero con buenas de la imagen dada”.

Y tras este traspié, López sigue sin hacer matemáticas –"no hago cálculos nunca”– de cara a superar esta fase de grupos. Su visión está más cerca, en el encuentro del viernes ante el Leganés.