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Diario de Ferrol

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Baxi Ferrol

En directo | Baxi Ferrol-Olympiacos

Cuarto encuentro de la fase de grupos de la Eurocup en A Malata

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
03/11/2026 20:00
Directo Baxi-Olympiacos
Directo Baxi-Olympiacos
Baxi Ferrol
10-8
Olympiacos
6'
1º cuarto

Mucho Baxi

El Baxi sigue encontrando el camino al aro visitante y demostrando sus trucos ante su afición (12-10)

5'
1º cuarto

Castedo amplía distancias

Un triple ferrolano que demuestra que aquí no está nada dicho

4'
1º cuarto

Con cabeza

La conexión Melia-Galickova acaba en canasta de la checa y frena el Baxi la canasta griega (7-6)

4'
1º cuarto

Tira y afloja

Vuelven las griegas a sacar petróleo y darle la vuelta al marcador (5-6)

3'
1º cuarto

Melia por delante

El trébol irlandés adelanta a las suyas (5-4)

2'
1º cuarto

Dura defensa local

La defensa ferrolana comienza complicando el ataque griego

2'
1º cuarto

Do Do Doogan lo vuelve a hacer

+3 para la estadounidense (3-4)

2'
1º cuarto

Segunda visitante

Casi sobre la bocina, el Olympiacos hace el 0-4 de la mano de Lambert

1'
1º cuarto

Vuelve el balón

Reparados los problemas técnicos, se reanuda el choque en A Malata con primera canasta para las griegas

1'
1º cuarto

Avería en Ferrol

Juego parado en A Malata al no funcionar el crono de la posesión

1'
1º cuarto

Desde el exterior, fuera

El primer intento de tres de Chistinaki no entra

1'
1º cuarto

Inicio en A Malata

Salto inicial para Claire Melia y se lleva el Olympiacos el balón

Máxima exigencia, mínimo descanso

Con sólo un día de descanso pero con las mismas ganas de siempre, el Baxi Ferrol busca la heróica en una nueva jornada de Eurocup 

El frente griego

El conjunto visitante comenzará con: Yohana Ewodo, Lola Pendande, Kyra Lambert, Eleanna Christinaki y Dulcy Fankam.

Las cinco que abren

Comenzarán esta pelea por parte de las de López: Sydney Shaw, Esther Castedo, Claire Melia, Maggie Doogan.

Destellos en Ferrol

Se apagan las luces en A Malata, entra el ejército ferrolano y la grada se pone en pie

¡Sí se puede!

Las de Lino López buscan la revancha en casa tras la dura derrota vivida en tierras griegas en la primera vuelta de este cuadro D

¡Bienvenid@s a tod@s!

Falta un cuarto de hora para que empiece a botar el balón en A Malata. El Baxi Ferrol quema sus últimas balas en casa para entrar por tercer año consecutivo en la fase final de la Eurocup