En directo | Baxi Ferrol-Olympiacos
Cuarto encuentro de la fase de grupos de la Eurocup en A Malata
Mucho Baxi
El Baxi sigue encontrando el camino al aro visitante y demostrando sus trucos ante su afición (12-10)
Castedo amplía distancias
Un triple ferrolano que demuestra que aquí no está nada dicho
Con cabeza
La conexión Melia-Galickova acaba en canasta de la checa y frena el Baxi la canasta griega (7-6)
Tira y afloja
Vuelven las griegas a sacar petróleo y darle la vuelta al marcador (5-6)
Melia por delante
El trébol irlandés adelanta a las suyas (5-4)
Dura defensa local
La defensa ferrolana comienza complicando el ataque griego
Do Do Doogan lo vuelve a hacer
+3 para la estadounidense (3-4)
Segunda visitante
Casi sobre la bocina, el Olympiacos hace el 0-4 de la mano de Lambert
Vuelve el balón
Reparados los problemas técnicos, se reanuda el choque en A Malata con primera canasta para las griegas
Avería en Ferrol
Juego parado en A Malata al no funcionar el crono de la posesión
Desde el exterior, fuera
El primer intento de tres de Chistinaki no entra
Inicio en A Malata
Salto inicial para Claire Melia y se lleva el Olympiacos el balón
Máxima exigencia, mínimo descanso
Con sólo un día de descanso pero con las mismas ganas de siempre, el Baxi Ferrol busca la heróica en una nueva jornada de Eurocup
El frente griego
El conjunto visitante comenzará con: Yohana Ewodo, Lola Pendande, Kyra Lambert, Eleanna Christinaki y Dulcy Fankam.
Las cinco que abren
Comenzarán esta pelea por parte de las de López: Sydney Shaw, Esther Castedo, Claire Melia, Maggie Doogan.
Destellos en Ferrol
Se apagan las luces en A Malata, entra el ejército ferrolano y la grada se pone en pie
¡Sí se puede!
Las de Lino López buscan la revancha en casa tras la dura derrota vivida en tierras griegas en la primera vuelta de este cuadro D
¡Bienvenid@s a tod@s!
Falta un cuarto de hora para que empiece a botar el balón en A Malata. El Baxi Ferrol quema sus últimas balas en casa para entrar por tercer año consecutivo en la fase final de la Eurocup