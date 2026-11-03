El Baxi Ferrol planta cara al Olympiacos (58-77)

Sotolová reparte una asistencia por la espalda para Shaw Daniel Alexandre

A pesar de que la diferencia final del partido reflejó un +19, lo cierto es que el resultado fue engañoso y el Baxi Ferrol se quedó a un paso de escapar del Hades y subir al Olimpo (58-77). Pero el Olympiacos, más veterano y certero en el último cuarto, privó de ello al equipo de la ciudad naval.

Defensa, defensa, defensa. Eso es lo que reclamó Lino López en la previa de este partido ante el Olympiacos, y eso fue lo que hizo su equipo en los primeros compases de un choque. Con una presión asfixiante, ahogó al cuadro griego, que empezó perdiendo varias pelotas y agotando las posesiones.

Sólo en contadas ocasiones y por medio de la fuerza bruta de Lola Pendande o la sutileza de Yohana Ewodo, consiguió sumar puntos. En el otro lado, tras varios ataques fallidos, logró abrir su cuenta con un triplazo de Maggie Doogan. Esa canasta eliminó ese atoramiento del equipo ferrolano.

Jugando más sueltas, las de Lino López empezaron a mover más y mejor el balón y eso, como no podía ser de otra manera, se tradujo en puntos de Claire Melia y Katerina Galickova, que se hacían grandes en la pintura (7-6). Pero aún quedaba mucho más, porque Esther Castedo se sumó a la fiesta con un nuevo triple, al que le siguió otra canasta bajo el aro de una Melia que sacó los prohibidos para humillar a Pendande. A pesar de esa buena dinámica, el Olympiakos también había encontrado el camino al aro gracias al liderazgo de Eleanna Christinaki, que mantenía a las suyas en el partido y provocaba un mayor esfuerzo del Uni.

Con todo, eso le dio igual, pues Lino introdujo cambios para que la intensidad no bajase, sino todo lo contrario, fue mucho mayor gracias al ímpetu de una Karolina Šotolová que en su primera acción ya forzó una lucha y en la segunda robó un balón (14-14). Gracias a esa nueva energía, el Baxi dio un paso al frente y eso se tradujo en más puntos de Lady Doogan, Nikola Priede y la propia Šotolová, que tras robar un balón, anotó un bombazo con el que se cerró un gran primer acto de presentación por parte del cuadro ferrolano, pero no del griego (22-14).

Más emoción

Por ello, tras una charla intensa de su entrenador Ahmed Mbombo Njoya, sus pupilas salieron con otra marcha y rápidamente consiguieron un parcial de 0-4 con dos buenas acciones de Morgan Maly y Ewodo. Pero el Baxi, lejos de venirse abajo, replicó con de la misma manera gracias al liderazgo de la capitana Melia y la reina Doogan. En ese momento, ambos equipos estaban igualados de fuerzas, pero en el marcador. A pesar de los intercambios de canastas, la ventaja seguía siendo la misma, esos ocho puntos que había puesto el Uni tras una bandeja de Castedo (30-22).

Con esa renta en el marcador, el conjunto griego tiró de veteranía y forzó varias faltas, que hicieron tambalear un poco la confianza local, y lo aprovechó para limar la diferencia poco a poco hasta dejarla en tres puntos y con balón a su favor. Ahí, el Baxi reaccionó. Apretó los dientes en defensa, robó Šotolová y culminó Doogan en el otro lado para resistir hasta el final de la primera parte y marcharse mandando al descanso (35-31).

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos salieron con más energía si cabe para afrontar una segunda mitad que prometía ser frenética, pues los primeros ataques apenas gastaban segundos de posesión. Sin embargo, ninguno era capaz de acertar. Por eso, el cuadro griego buscó pausar más el tempo de partido y emplear un juego más estático. En esa tesitura volvió a aparecer Pendande que, con dos canastas y una asistencia para un triple de Maly, permitió que el Olympiacos le diese la vuelta al luminoso, lo que ocasionó un tiempo muerto de Lino López (35-39).

Esa pausa táctica le sentó bien al cuadro ferrolano, pies volvió a encontrar esa intensidad defensiva y a ver el aro un poco más grande, al menos Doogan. Pero todo fue un espejismo, pues el entrenador griego también hizo su trabajo y cortó ese conato de remontada dándole más balón a una Christinaki que lideró un parcial de 0-8.

Se complica

Eran momentos complicados para el Baxi, pero es en ellos donde las de Lino López responden. Y así lo hicieron con dos buenas acciones de Priede y Doogan, pero toparon con un duro golpe en forma de triple, al borde del final de la posesión, de Kyra Lambert. A pesar de eso, el Uni siguió igual. Nadie podía minar su confianza renovada que, además, contó con el apoyo inquebrantable de A Malata (41-50).

Las ferrolanas volvieron a anotar cuatro tantos, todos de Tayra Eke, pero justo cuando se acabó el cuarto encajaron otra daga, esta vez de Maly, que dolió un poco más. Aun así, la dejaron atrás en la entrada del último acto, o eso pareció con una trabajada canasta de Doogan. Pero todo fue un espejismo, pues Christinaki estiró un poco más la renta (47-57). Antes de que siguiese incrementado, Lino paró el partido.

Nuevamente esa pausa técnica fue clave, ya que le dio a su equipo energías renovadas, sobre todo a una Sydney Shaw que anotó sus primeros cinco puntos del choque y dio vida a las suyas. Hizo creer a todas, pero sus compañeras no pudieron acompañarla. Estaban negadas de cara al aro y eso lo aprovechó el Olympiacos, que pasó de temblar por esa posible remontada a poner un +13 en el luminoso (52-65).

Todavía quedaba tiempo para revertirlo, aunque era muy complicado por esa falta de acierto. Dio igual quien tirase, todo lo escupía el aro. La puntería les falló en el peor momento y eso minó mucho su confianza y su fe. La gente en las gradas las animaba, pero no sirvió. El Uni se desinfló y no pudo aguantar el ritmo de un cuadro griego que triunfó en A Malata.