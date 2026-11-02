El Baxi Ferrol y el Hospital Ribera Juan Cardona renuevan su convenio asistencial

Javier Atanes, gerente del Juan Cardona, y Lino López, entrenador del Baxi, durante la renovación del convenio I.C.

Dicen que lo que funciona no se debe tocar y eso es lo que piensan tanto el Baxi Ferrol como el Hospital Ribera Juan Cardona. Ambas entidades anunciaron la renovación del convenio con el que el conjunto de A Malata recibe asistencia sanitaria y quirúrgica en el centro hospitalario situado en Caranza.

Esta renovación se dio a conocer en la mañana antes de la rueda previa al encuentro que juega este martes el Uni. De hecho, dicho partido estará patrocinado por el Cardona, algo que agradece “el club porque son muchos años juntos, cuidando a nuestras jugadoras y echándonos una mano en esa parte deportiva”, comentó el director de marketing del Baxi, Javier Masaguer. En este sentido, añadió que “es fundamental contar con ese apoyo y esperemos que siga vigente mucho más tiempo y que lo tengamos que usar lo menos posible. Esperemos tener que venir solo a principio de temporada para los reconocimientos médicos y hacer los chequeos necesarios”.

Por su parte, el gerente del complejo hospitalario, Javier Atanes, señaló que “para nosotros es un orgullo seguir apoyando al Baxi, un equipo al que seguimos con mucha ilusión y al que deseamos todos los éxitos deportivos en la máxima categoría del baloncesto femenino español esta temporada”.

Asimismo, también comentó que “además del apoyo puramente deportivo, también tenemos en cuenta otros factores como el desajuste hormonal, la salud ósea o las alteraciones en el suelo pélvico. Todo ello es para que las jugadoras puedan dar su máximo nivel", indicó.