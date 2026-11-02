Esther Castedo está completando unas grandes actuaciones Daniel Alexandre

A por el más difícil todavía. Después de dos largos viajes, dos partidos intensos, uno con prórroga, y apenas un día de descanso, el Baxi Ferrol afronta otro complicado reto, pues tendrá que medirse en casa frente al poderoso Olympiacos ante el que intentará vencer y así seguir teniendo opciones de pasar de ronda en la Eurocup (20.15 horas, A Malata).

No será una tarea fácil la que afronte el cuadro de un Lino López que indicó que “el equipo está algo cansado porque acumulamos muchos minutos, pero es la consecuencia de tener el privilegio de jugar la Eurocup por tercer año seguido. Eso nos tiene que servir de motivación para afrontar un partido muy exigente al que intentaremos llegar de la mejor manera posible”. Para ello, el técnico señaló que “haremos dos sesiones en las que daremos pinceladas tácticas de las cosas que hicimos bien en los dos últimos encuentros, porque lo importante es la recuperación de las jugadoras”.

Además, esta pequeña preparación llega con tres victorias seguidas que ayudan a afrontar con más energía y motivación el siguiente compromiso, pero el preparador ferrolano indicó que “aunque los viajes se llevan mejor y todas ganan en confianza, intento que no todo dependa del triunfo, sino de que crean en el trabajo que se está haciendo, que está siendo muy bueno”.

Sin duda, ese esfuerzo continuado que están realizando en los últimos compromisos está teniendo su recompensa en forma de victorias y de una mejoría notable, especialmente en defensa, una de las facetas que más le preocupaba a Lino. De hecho, para este encuentro ante el Olympiacos deberán estar a un gran nivel, tanto atrás como ofensivamente, pues así tendrán esa oportunidad de vencer a un oponente que en Grecia les pasó por encima gracias a una soberbia actuación de Eleanna Christinaki. Aun así, el preparador apuntó que “no debemos centrarnos solo en ella, porque a pesar de que es una jugadora con muchísima experiencia y mucho talento, también tienen otras con mucho peligro. La defensa tiene que ser colectiva”.

Y en esa situación ayudará, sin duda, una A Malata que se vestirá de gala para este encuentro, pues sabe que tiene que apretar para que las suyas puedan intimidar a un rival que está hecho para pelear por títulos y que, como demostró en el partido jugado en tierras griegas, castiga mucho los errores. Por ello, para Lino López contar con ese apoyo es un “extra. Siempre es difícil para el rival competir en A Malata por toda esa energía que nos da nuestra afición. Espero ver el pabellón lleno, como se ha visto en muchos encuentros, y que nos echen esa mano tanto en los buenos como en los malos momentos, como siempre hacen. Sin duda, hace que nos crezcamos mucho”.

Y es que con ella de su lado, el Baxi Ferrol logró gestas muy importantes, tanto en liga como en la Eurocup. Así, espera repetirlo y seguir soñando con meterse en la siguiente ronda de la Eurocup, algo que será complicado, pues hay que sobrevivir al grupo de la muerte. En este sentido, el entrenador reclama, para conseguir ese objetivo, “maximizar el trabajo y darlo todo en cada jugada, sin importar el marcador. Así es como lo conseguiremos”. Sin duda, el Uni es un equipo al que le gustan mucho los retos y ahora quiere ir a por el más difícil, superar al Olympiacos.