El Baxi se llevó un duelo en el que “podía haber ganado cualquiera”

Lino López, durante el encuentro disputado en Polonia FIBA

El Baxi Ferrol se anotó a domicilio la cuarta victoria de una igualadísima Liga Femenina Endesa. Las de Lino López tiraron de esa insistencia que les caracteriza para imponerse al Ibaeta, que encajó su segundo traspié de la campaña.

Una victoria 'Made in Baxi Ferrol' (85-91) Más información

“Ha sido un gran partido para el público”, señalaba el preparador Lino López tras esta victoria fuera de A Malata. Tras la alegría cosechada en Eurocup, llegó la firmada en tierras vascas con “dos equipos peleando la máximo cada acción”, añadía el técnico. Un López que asimismo apuntaba a la existencia de dos fases bien diferenciadas del partido con “con momentos en que dominamos nosotras, sobre todo al inicio”, decía el entrenador.

Tras este buen inicio “ellas nos controlaron tanto ofensiva como defensivamente. Ha sido un gran partido de los dos y cualquiera se podría haber llevado la victoria”, añadía el entrenador del Baxi Ferrol.

Las ferrolanas superaron con nota la “inercia negativa” en la que se vieron envueltas para sacar adelante el duelo en San Sebastián y traerse la victoria para casa. “Teníamos que seguir creyendo en lo que estábamos haciendo, buscando muchas situaciones interiores con Claire”, relataba el preparador que ahora cambia el chip de nuevo a Eurocup.