Una victoria 'Made in Baxi Ferrol' (85-91)

Claire Melia trata de anotar ante una defensora FEB

No hay un triunfo que defina más a este Baxi Ferrol que el que logró ante el Mirai Euskotren (85-91). El conjunto de Lino López se sobrepuso al cansancio y a los malos momentos para sumar otra victoria, la tercera seguida, y así seguir con su crecimiento.

Con mucho cansancio acumulado tras la final en Polonia y el poco tiempo de preparación se plantó el Uni en tierras vascas. Esas ganas de ganar se notaron desde el inicio, pues fiel a su estilo buscó proponer un partido muy rápido y en el que los triples tuviesen mucha importancia. De hecho, de esta manera, con Katerina Galickova como ejecutora, llegó la primera canasta del partido. En algo poco habitual en el equipo de Azu Muguruza, el duelo entró en ese intercambio de canastas.

Durante estos primeros minutos, Esther Castedo y Galickova entraron en un combate con Khadija Faye e Itziar Ariztimuño, resultando vencedoras las integrantes del conjunto ferrolano (4-7). Con todo, el cuadro vasco no había dicho su última palabra, y tras la salida momentánea de Faye, protagonizó un pequeño arrebato en el que logró darle la vuelta al marcador gracias a la aportación de Sacha Washington, que se encargó de llenar ese hueco. Pero este Baxi era distinto al de otros partidos, lejos de acusarlo y bajar los brazos en defensa, se alimentó de esos errores que cometió y empezó a ser mucho más intenso y castigar más a su rival gracias a su verticalidad y acierto.

Y es que dio igual si tiraba Castedo, Claire Melia o Nikola Priede. Todo acababa dentro. Así, abrieron un parcial de 2-13 que ni siquiera un tiempo muerto de Azu rompió. Tuvo que ser Gedna Capel, con una gran acción en el poste, quién lo consiguiese. Pero de nada sirvió, pues primero Tayra Eke y luego Sydney Shaw se encargaron de evitar el resurgimiento de Ibaeta, que se marchó nueve abajo al segundo cuarto (17-26).

Más igualdad

La cosa no acabó ahí, puesto que Maggie Doogan, algo desaparecida en estos primeros compases, despertó con un 2+1 para estirar un poco más la ventaja y hundir un poco más al Mirai Euskotren, que no encontraba el camino del aro gracias al buen hacer defensivo ferrolano. Apenas conseguían recortar muy poco a poco. La única nota positiva para las locales es que el Uni tampoco era capaz de seguir anotando (21-31).

No fue hasta el ecuador de este segundo acto en el que los aros empezaron a abrirse, sobre todo el vasco, puesto se enfrentó a una Gedna Capel que no fallaba ni un solo tiro. A ella se le sumó Ariztimuño, con cinco puntos, que contrarrestaron los triples de Šotolová y Galickova (31-36). Con esa ventaja decreciendo, Lino López decidió tomar cartas en el asunto para paliar la situación, pero de nada sirvió, pues la puntería las había abandonado, especialmente a una Melia que no veía recompensado con puntos sus buenas jugadas.

En la reanudación del juego, el parcial continuó creciendo gracias a una bandeja de Veronika Remenárová y a otro bombazo de Ariztimuño, que igualó la contienda y encendió al público del Gasca (36-36). Pero cuando peor estaban la cosas, aparecieron 'Lady' Doogan y Castedo para permitir que el Uni se marchase mandando al descanso, aunque con unas sensaciones extrañas (38-41).

Momento complicado

Y estas se confirmaron en el inicio del tercer cuarto. El Uni salió dormido y muy errático. Eso lo aprovechó Paige Robinson para, en un abrir y cerrar de ojos, darle la vuelta al marcador con seis puntos seguidos, que no encontraron respuesta visitante (46-42). Tuvo que volver a ser Sydney Shaw, al igual que había hecho en Polonia, quien propiciase la reacción ferrolana. Y es que la escolta, en los cinco minutos que transcurrieron, fue la única que anotó. Gracias a ella se empató la contienda. Pero de nada sirvió, porque sus compañeras no la acompañaron y ella no pudo seguir el ritmo anotador de una Robinson que estiró la renta de su equipo hasta el 54-48 con el que Lino se vio obligado a parar el choque.

El preparador ferrolano buscó que las suyas volviesen a su estilo de juego, de defender y correr y dejasen de seguir el impuesto por Azu, que era uno mucho más pausado. Pero de nada sirvió porque las suyas estaban mostrando signos de mucho cansancio y eso lo notó el Ibaeta, que apretó para estirar más la renta. Sin embargo, se topó con Castedo y con un triple sobre la bocina de Šotolová que daban esperanzas a las suyas (62-57).

Y sus compañeras lo agradecieron, especialmente una Claire que salió enrabietada al último acto. No sólo siguió insistiendo y anotando, por fin, bajo el aro, sino que comenzó a liderar la defensa en zona del cuadro ferrolano. Así, le dio la vuelta al marcador, pero la alegría duró poco, debido a un nuevo triple de Ariztimuño -el cuarto del choque- para frustrar un poco esa revolución (67-65).

Con todo, la capitana del Baxi es muy testaruda y así se lo demostró al cuadro vasco. Siguió anotando y tirando del carro, a pesar de que las fuerzas le fallaban (73-72). Lino la tuvo que cambiar para tomarse un respiro y eso buscó aprovecharlo Ibaeta, pero no pudo. No logró romper el espíritu indomable del Uni. A la ayuda de Claire acudieron Castedo y 'Lady' Doogan para darle al vuelta al luminoso. Luego, tras un final de infarto, con una canasta de Robinson y una pérdida de Shaw, el duelo se fue a la prórroga (79-79).

En el tiempo extra, los dos conjuntos se vaciaron. Ninguno quería cometer ningún error. Todos los ataques fueron muy medidos, al igual que las defensa. Nadie quería dar un paso en falso, pues había mucho en juego. Sólo Melia, quién sino, asumió la responsabilidad para, con mucho sufrimiento, liderar a su equipo hacia una victoria 'Made in Ferrol'.