Un pasaporte obra de Maruxas de Nata para viajar junto al Baxi Ferrol

Almudena Marcos y Sandra Suárez posan con los pasaportes Jorge Meis

El Baxi Ferrol continúa fortaleciendo vínculos con las empresas locales, tanto de la ciudad naval como de Ferrolterra. En esta ocasión, el club de A Malata prolongó su unión con Maruxas de Nata, un negocio “que lleva muchos años vinculado con nosotros, que es una empresa de la comarca, y que nos trae una novedad muy original para festejar esta relación de tantos años”, explicó la vicepresidenta de la entidad, Almudena Marcos. De hecho, la responsable de Maruxas de Nata, Sandra Suárez, añadió que “para nosotras es un lujo poder seguir colaborando con el Uni porque es un club que comparte nuestros valores”.

Para celebrar esta renovación, las dos presentaron una pasaporte de firmas que consiste en un cuaderno que cuenta con una ficha de las jugadoras y del entrenador del equipo Lino López acompañado por una ilustración realizada por Blanca Vila, y unos pequeños huecos en los que hay un espacio para que las protagonistas firmen.

En este sentido, Suárez comentó que la idea nace “porque el Baxi es un club que está en la excelencia y lleva el nombre de Ferrol por toda Europa. Entonces pensamos en hacer un pasaporte, que en la primera página cada uno puede poner su foto para que se parezca a uno oficial, para hacer referencia a todos esos viajes que hace el equipo no sólo por España, sino por Europa”.

Imagen de una de las páginas del pasaporte Jorge Meis

Así, también explicó que está más destinado a los niños y niñas, pero también para mayores, que “seguro que les hará mucha ilusión tenerlo para conseguir las firmas de sus jugadoras favoritas”, dijo. Además, como recalcaron tanto Marcos como Suárez, “es una forma de incentivar a todos a que acudan a los partidos, ya sea en casa o fuera, puesto que también hay una página donde está el calendario y puedes marcar esos desplazamientos, tanto los de la Liga Femenina Endesa como los de Eurocup”.

Estos pasaportes, de los que se lanzarán sólo 500 ejemplares, se repartirán en las entradas del partido de este martes frente al Olympiacos. Para conseguirlo, la afición deberá comprar cinco rifas del sorteo Club de Amigos, que tienen un precio de un euro cada una. Así, como indicaron, “también sirve para animar a que todo el mundo acuda a ver el encuentro”.

Este último producto que sale de esta colaboración, se une a las tarjetas de firmas que crearon tras ser subcampeonas de la Eurocup o a la lata por el 25 aniversario del club diseñada por Leandro Lamas. Todo ello para poner en valor el trabajo del club y esa apuesta por el talento local.