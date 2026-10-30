El Baxi Ferrol, a robar en casa del ‘ladrón’ Ibaeta

Galickova, durante el duelo ante Gernika Bizkaia Daniel Alexandre

El ritmo no para para el Baxi Ferrol. Tras el “exigente”, como así lo señaló Lino López, encuentro de Eurocup disputado el miércoles en Polonia, el grupo de la ciudad naval aterriza ahora en San Sebastián para regresar a la Liga Femenina Endesa ante un Ibaeta –18.00 horas, José Antonio Gasca– que ”sin duda es un equipo de la zona alta”, añade el preparador. Las guipuzcoanas saldrán a su pista como quintas en la tabla para recibir a una formación ferrolana que llega para “intentar dar nuestro máximo e intentar competir”.

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Unos objetivos que pasan por ver si la recuperación tras el duelo del trofeo continental ha sido satisfactoria, si bien trabajar sobre la victoria siempre ha sido más sencillo. Además, en la cancha polaca el grupo de López disputó “el partido más completo en todos los sentidos”, señala, por lo que, de inicio, el aterrizaje en tierras vascas parte desde otro punto.

Una salida un poco más adelantada que en otros duelos para disputarle el triunfo a una formación vasca que “es un equipo muy completo, defensivamente están a un vial muy alto”. Prueba de ello, y como bien señala el técnico ferrolano son los 291 puntos que suman en contra, la cifra más baja de toda la competición –poco más de 58 por partido–, así como por su mano larga al ser “el grupo que más robos hace de la liga, y eso te condiciona”.

Y si en varios de los choques anteriores el Baxi tuvo enfrente a rivales casi espejo, a las ferrolanas les toca ahora la otra cara. Un Ibaeta que hace mucho uso de tiro de dos, poco de tres. Juegan a un ritmo más lento”, analiza el ingeniero López pocas horas antes del encuentro y prácticamente recién aterrizado de Polonia. Un adversario con el esqueleto de la pasada campaña, acoplado y funcional, aventajando al renovado conjunto ferrolano en ese sentido.

El pasado año los duelos protagonizados por estas formaciones se caracterizaron por la igualdad –aunque ambos cayeron del lado vasco– y López espera que este equilibrio se repita. “Ojalá, aunque como dije antes las condiciones no son las idóneas para enfrentarte a un equipo de este nivel”, añade el técnico, en referencia a la doble competición y sus correspondientes desplazamientos en detrimento del trabajo diario.

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”Nosotras tenemos que seguir creciendo”, señalaba. Y todo ello tras la dura baja de Belosevic para la que, como anunció el preparador, “no tengo en mente entrar en el mercado porque la situación económica es la que es. Es una baja muy importante, a nivel deportivo y humano”.

Un hasta luego de la croata que contrasta con la bienvenida de una Gala Mestres que ya disputó sus primeros minutos tanto en liga como en Eurocup, anotando precisamente sus primeros tres puntos en Polonia. “El equipo ya está en un ritmo de juego alto y ella se tiene que ir adaptado. Pero las ganas que tiene de ayudar y de trabajar creo que van a hacer que cada vez lo haga más”, apuntaba el entrenador, curtido, al igual que las suyas, en sortear todo tipo de obstáculos.