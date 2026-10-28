Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Quizá haya sido el partido más completo del equipo este año”

Lino López, durante el encuentro disputado en Polonia FIBA

Tardó en llegar más de lo que a la afición, al club, al cuerpo técnico y a las jugadoras les hubiese gustado, pero el Baxi Ferrol ya ganó su primer partido fuera de casa. Además, lo hizo de manera contundente, contra un Ślęza Wrocław que es un rival directo por pasar a la siguiente ronda de la Eurocup.

Debido a todo eso que había en juego, el conjunto ferrolano se tomó este choque en tierras polacas como una final y, como no podía ser de otra manera, no falló. Jugó, probablemente, su mejor baloncesto de la temporada y obtuvo el premio de un triunfo muy trabajado. En este sentido, el preparador del equipo, Lino López, aseguró que “creo que ha sido un gran choque, quizá el más completo defensiva y ofensivamente. Salvo unos minutos del tercer cuarto, donde nos anotan mucho debido a algunos errores y pérdidas y lo terminan con 20 puntos, el resto del duelo las jugadoras estuvieron a un altísimo nivel”.

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No es para menos, pues contó en sus filas con una Sydney Shaw que apareció cuando las cosas estaban más complicadas para conservar su ventaja y desmoralizar a un cuadro polaco que se desinfló en el último acto del choque. Así, Lino insistió en que “el equipo fue capaz de ver las ventajas, atajar con tiros muy liberados en ataque, y luego en defensa estar con mucha intensidad y respondiendo a cada situación que nos creaba el rival”, apuntó el ferrolano.

Asimismo, tanto él como sus pupilas quisieron dedicar este importante triunfo a Iva Belosevic, que se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado sábado en el enfrentamiento contra el Inversus Gernika Bizkaia. En este sentido, López comentó que “esta victoria es para ella. Seguramente estará en casa sufriendo y animando a la vez. Estoy seguro de que aunque no esté en la pista, nos va a ayudar, porque su carácter hace que sea una jugadora muy querida dentro del vestuario”, finalizó un técnico que ya está pensando en afrontar el siguiente compromiso liguero contra el Mirai Euskotren fuera de casa. Ahora, el Baxi deberá descansar y preparar lo mejor posible ese compromiso para continuar su buena dinámica.