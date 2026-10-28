El "Shaw" de Sydney en Polonia (65-87)

Sydney Shaw anotó varias canastas claves en el tercer cuarto FIBA

El Baxi Ferrol y el Ślęza Wrocław fueron los grandes protagonista del primer "Shaw" de Sydney en la Eurocup. Y es que la escolta americana, con sus 32 puntos y ocho triples, lideró al Uni hacia su primera victoria fuera de casa de la temporada (65-87) y le permite seguir teniendo la puerta abierta hacia la próxima fase continental.

Desde el inicio del choque se pudo comprobar que ninguno de los dos equipos estaba de paseo. Ambos conjuntos querían conseguir la victoria para seguir teniendo opciones de pasar a la siguiente ronda de la Eurocup y eso pasaba por ser mucho más intenso que su rival. Por ello, ya en la primera jugada, el Uni demostró que era lo que más quería, pues tras perder el salto inicial, forzó una lucha, recuperó el balón y castigó con un tiro desde la media distancia de Claire Melia.

El cuadro polaco, lejos de quedarse atrás, golpeó también con su pívot, la dominante De Yona Gaston, pero en su caso tras gobernar la pintura. Primera dos acciones, pocos segundos de posesión gastados y las intenciones muy claras. O eso pareció, porque Esther Castedo y Maggie Doogan, con tres triples casi seguidos, se encargaron de romper esa dinámica (6-11).

El Ślęza Wrocław, por su parte, seguía en el partido gracias a ese poderío interior, pero detectó que no le bastaba y buscó entrar en el juego del Baxi, de lanzar mucho de tres. Al principio le funcionó gracias a Weronika Gajda, que anotó cinco puntos seguidos para igualar la contienda (13-13).

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Sin embargo, no contó con el plan maestro de Lino López ni con la puntería del cuadro ferrolano. Primero avisó Clarie tras una maravillosa puerta atrás y luego castigó, por partida doble, desde el 6,75 Sydney Shaw. Así, en un abrir y cerrar de ojos, el Uni se puso ocho puntos arriba, lo que obligó a Arkadiusz Rusin a parar el partido y reajustar su defensa para tratar de evitar las claras oportunidades de las ferrolanas.

Pero de nada sirvió, porque a pesar del tímido intento de Zuzanna Kulinska, el Baxi siguió golpeando con fuerza por medio de Karolina Šotolová, de Nikola Priede y de una Shaw que parecía haber recuperado su puntería en Polonia. Y es que con un nuevo lanzamiento lejano cerró un cuarto en el que el conjunto de la ciudad naval dobló al polaco en el marcador (15-31).

Pequeño despertar

Lejos de relajarse, Doogan volvió a golpear primero en el inicio del segundo parcial para estirar un poco más la ventaja. Con ese +18 en el luminoso, el Ślęza Wrocław despertó de su letargo y comenzó a practicar ese juego del que había avisado Lino, uno en el que apenas consumían segundos del reloj de posesión. Así, cogieron desprevenidas a la defensa ferrolana que no le quedaba más remedio que hacer falta, lo que generó muchos tiros libres para su rival.

Poco a poco, el cuadro polaco abrió un parcial de 9-0 gracias a esa nueva estrategia más agresiva, tanto en ataque como en defensa (24-34). Debido a esa situación y al pequeño atasco ofensivo, Lino López movió el banquillo y volvió a meter a su quinteto titular, que estaba comandado por Melia. Fue precisamente la irlandesa, con un gran pase, la que permitió que Priede rompiese esa inercia negativa.

Con el acierto nuevamente recuperado, el Baxi volvió a golpear con contundencia, lo que ocasionó un nuevo tiempo rival. Pero, al igual que había ocurrido antes, no tuvo el efecto deseado, pues Shaw se encargó de ello con una bandeja al contraataque tras un robo.

Trataron de responder Puc y Gaston, pero no pudieron ante el ímpetu de la americana y de una Melia, que cerró el cuarto con una bandeja marca de la casa y con un triple desde el medio campo que casi entra. Juntas habían conseguido que la renta siguiese en los quince puntos antes de llegar al descanso (32-47), lo que era una grandísima noticia, pero había que seguir luchando, pues todavía quedaba mucho por delante.

Aparición estelar

Por ello, tras el descanso buscaron apretar más en defensa para intentar contener la avalancha de su rival, que cargó aún más la zona, que era lo que más rédito le había dado en el partido. Sin embargo, no pudieron con el empuje de Kulinska, Puc y Gaston, que recortaron la ventaja hasta los ocho puntos, algo que no gustó nada a Lino López, que paró el partido para darle un toque de atención a las suyas (41-49), pues no estaban bien ni atrás ni delante.

Con todo, a pesar de esas nuevas instrucciones, las suyas no reaccionaron. Siguieron espesas en ataque y en defensa concedían demasiado. No eran capaces de encontrar su ritmo y eso lo aprovechó el Ślęza Wrocław para apretar más el choque (45-51). Pero cuando la cosa estaba más complicadas, apareció Sydney con dos triples para aplacar un poco esa revolución polaca y volver a poner calma al partido. Y es que nadie podía parar a la americana, si no anotaba, especialmente desde el triple, asistía. Gracias a ella y su “Shaw” particular, el Baxi pudo cerrar este tercer cuarto fatídico con un +12 en el marcador (52-64).

Nadie podía parar a la escolta. Ni siquiera Lino, que la mantuvo en la pista para que siguiese con un espectáculo que contó como invitadas de lujo a Priede y Castedo, que se contagiaron de su puntería y estiraron la ventaja hasta los 19 puntos. Arkadiusz Rusin no tuvo más remedio que parar esa masacre de bombazos, pero no pudo. Aunque las suyas volvieron a anotar después de cuatro minutos sin hacerlo, no pudieron contener la ofensiva ferrolana, que dejó de estar comandada por Sydney, que recibió su merecido descanso, y pasó a ser más coral.

Así, la renta siguió aumentando hasta superar la veintena gracias a una Gala Mestres, que anotó su primer triple de la temporada, algo que celebró mucho todo el equipo. De esa manera, prácticamente se terminó un partido en el que el Baxi demostró su mejoría.