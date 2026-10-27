Primera final para un Baxi Ferrol en mejoría

Tayra Eke tendrá la misión de parar a De Yona Gastón Daniel Alexandre

A pesar de que la temporada apenas acaba de comenzar y que sólo se han disputado dos jornadas de la fase de grupos de la Eurocup, el Baxi Ferrol ya jugará una nueva final –la primera fue en la ronda previa frente al Beroe Stara Zagora–. Y es que el conjunto de la ciudad naval perdió sus dos primeros compromisos y si quiere avanzar en el cuadro de este torneo deberá ganar a un Ślęza Wrocław, que también se encuentra en la misma situación que él (18.30 horas, KGHM Ślęza Arena).

En tierras polacas, el cuadro dirigido por Lino López deberá continuar con esa mejoría que mostró en A Malata frente al Inversus Gernika Bizkaia y dejar atrás esos tres tropiezos dolorosos que afectaron ligeramente a la confianza de un equipo joven y con poca experiencia profesional.

Además, esas derrotas fueron contra “grandes equipos, de los mejores de Europa, como son el Olympiacos, el Valencia Basket y el Mersin. Ya sabíamos en la previa que iba a ser complicado competir contra ellos porque tienen plantillas construidas para pelear por títulos y con muchas jugadoras WNBA. Entonces, ya no sólo ganar era difícil, sino competirles”, indicó Lino y añadió que “lo que tenemos que hacer es seguir creciendo como lo estamos haciendo, trabajando y afrontar cada partido como una final, ya sea de Eurocup o de la Liga Femenina Endesa”.

Por suerte, su rival también se encuentra en la misma posición, por lo que la tensión y los nervios, aunque todavía quedan otras tres jornadas por disputarse, pueden jugar un papel fundamental. Es ahí donde el Uni tiene que demostrar que no le pesa jugar esos partidos en los que cualquier mínimo error te penaliza. De esta manera, el preparador del conjunto ferrolano señaló que para sumar este primer triunfo en la fase de grupos, sus jugadoras deberán “controlar el rebote defensivo y no dar segundas opciones al rival. También tenemos que trabajar en el ofensivo para aprovechar nosotras esas oportunidades, que es algo que en el último partido hicimos bastante bien”.

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Así, López también añadió que no les puede condicionar el juego del rival, sino que “tenemos que jugar a lo que sabemos hacer y en lo que estamos trabajando desde la pretemporada”. En este sentido, amplió indicando que espera un duelo en el que “se jugarán muchas posesiones porque el Ślęza Wrocław usa muy pocos segundos para lanzar a canasta. Además, también tienen mucho peligro en el contraataque, así que hay que vigilar las pérdidas”.

A pesar de que se basa en un esquema similar al Baxi como indica el propio Lino y reafirman los números –el cuadro polaco promedia quince puntos tras pérdida y once en contraataque, mientras que el ferrolano 17,3 y 8,8–, también vuelca mucho su juego en la pintura –mete 36 tantos por partido de esta forma–, pues cuenta con la presencia de De Yona Gastón, una pívot americana que es la principal referencia ofensiva del Ślęza Wrocław.

Aun así, el técnico del Baxi aseguró que “no nos podemos centrar en una jugadora. Es cierto que su poderío interior está destacando por encima de otras jugadoras, pero son un equipo que juega a un ritmo muy alto, con muchas situaciones de contraataque que generan bloqueos directos por lo que no te puedes fijar en una sola persona”, insistió.

Ausencia

Y eso es lo que les ha dado tantos éxitos estos años, hacer una defensa coral en la que todas ayuden a detener al conjunto y no a un solo individuo. Sin embargo, para este choque y para el resto de la temporada no podrá contar con un pilar como es Iva Belosevic, pues la croata se rompió el ligamento cruzado anterior en el duelo ante el Gernika Bizkaia. Sin duda, será una ausencia muy importante para el Uni.

Sobre esto, Lino López comentó que “con esta baja, que nos pone muy triste, tenemos una rotación menos y será un poco más complicado, sobre todo al tener doble competición. Además, Gala aún está en periodo de pretemporada, así que no será fácil”, dijo y añadió que “si a eso le sumas el largo viaje, el poco tiempo para trabajar y preparar el partido lo dificulta un poco más. Aun así, tenemos que disfrutar de estar en la Eurocup y vamos a demostrarlo en la pista”.

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Si aúna todas esas cosas y muestra la misma versión que exhibió en los tres primeros cuartos de su último encuentro, el Uni estará un pasito más cerca de llevarse una victoria que supondría un subidón de alegría y de confianza, ya que reconocería todo el esfuerzo que están poniendo en cada entrenamiento y en cada duelo. Eso sí, no se pueden confiar de un rival que también saldrá a comerse la pista, y más jugando en casa, pues también persigue su mismo objetivo y sólo lo podrá conseguir el que más lo quiera.