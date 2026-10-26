Se confirman las malas noticias para el Baxi Ferrol: Iva Belosevic se rompe el ligamento cruzado anterior

Belosevic, en el momento en el que se lesionó Daniel Alexandre

Se confirman los peores presagios para Iva Belosevic y para el Baxi Ferrol. Tal como explicó el propio club, la jugadora croata, que se lesionó en el primer cuarto del partido del pasado sábado frente al Inversus Gernika Bizkaia, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Todavía se desconoce si tendrá que pasar por el quirófano, pues la tiene que examinar el traumatólogo.

Desde el primer momento, tanto el cuerpo técnico como sus compañeras ya se dieron cuenta de la gravedad, pero confiaban en que sólo fuese un susto. Pero los gestos de dolor de la deportistas fueron claras, pues tuvo que abandonar la pista ayudada por Silvia Millán, fisioterapeuta del equipo, y por Javier Abella, médico, ya que no podía apoyar la pierna.

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Ahora, tras realizarse las pruebas en el el Hospital Ribera Juan Cardona, se confirmó esa noticia que es un palo muy duro tanto para el club como para ella, que estaba jugando un papel muy importante en el equipo. El Uni, en un comunicado, le deseó a Iva todo su apoyo y cariño, y le acompañará todo el proceso. Mientras tanto, la entidad ferrolana está valorando la posibilidad de incorporar a otra jugadora, siempre que tenga los recursos necesarios para hacerlo.