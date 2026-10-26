'Lady' Doogan repite su reinado en la Liga Femenina Endesa

Maggie Doogan estuvo imparable ante el Gernika Daniel Alexandre

Margaret Christine Doogan, más conocida como Maggie Doogan o 'Lady' Doogan, ha caído de pie tanto en el Baxi Ferrol como en la Liga Femenina Endesa. En su quinto partido como profesional en una de las mejores ligas de Europa, la estadounidense firmó otra actuación sobresaliente que le permitió ganar su segundo MVP de la jornada.

La alero volvió a exhibir todo su talento en la un tanto amarga victoria de su equipo –Iva Belosevic sufrió una grave lesión– frente al Inversus Gernika Bizkaia. Impulsado por 'Lady' Doogan, el Uni rompió esa racha de derrotas en la que estaba inmerso tras caer de manera contundente frente al Olympiacos, Valencia Basket y CIMSA CBK Mersin. Frente al cuadro vasco, las de Lino López volvieron a mostrar sus mejores cualidades para conseguir su tercera victoria en la liga y así auparse a la octava posición de la clasificación.

En este encuentro, que supuso el regreso del equipo a A Malata tras dos partidos fuera de casa, Maggie, en los 37 minutos que estuvo sobre la pista, firmó unos números de escándalo: anotó 21 puntos –su tope en España son los 38 que suponen el record histórico del Baxi– con unos porcentajes muy buenos –firmó cuatro de seis en tiros de dos, cuatro de cinco en tiros libres y tres de siete en triples–, capturó seis rebotes –tercer partido seguido que lo consigue–, repartió dos asistencias y robó tres balones. Todo ello, sumado a las seis faltas que recibió, le permitieron sumar 30 créditos de valoración y ser así la mejor de la liga, prolongando su reinado.

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Junto a ella, volvió a estar Klara Holm (Azulmarino Palma), que repite presencia por quinta jornada seguida después de anotar 21 tantos, coger nueve rebotes y repartir cinco asistencias para sumar 27 créditos de valoración. Completa el perímetro Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), que sumó 21 puntos, cuatro rebotes, nueve asistencias, dos recuperaciones y siete faltas recibidas. Mientras tanto, el juego interior es para Emma Ronsiek (Celta Femxa Zorka) –27 puntos, cuatro capturas, tres pases a canasta y un robo– y Rita Igbowke (Innova-TSN Leganés) –dieciséis tantos, ocho rebotes, dos recuperaciones y siete faltas recibidas–.

Ellas cinco completan el mejor quinteto de la semana, en el que por segunda vez esta temporada está Maggie Doogan, demostrando todo su poder. También pudo haberse unido la capitana del equipo, Claire Melia, que realizó también un partido soberbio, y cuando las cosas estaban peor para el Uni, apareció con tres acciones claves que permitieron sumar un nuevo triunfo de vital importancia.

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Ahora, tanto ella como sus compañeras ya están rumbo a Polonia para afrontar otro encuentro clave, pues ante el Ślęza Wrocław se juegan muchas de sus opciones de meterse en la siguiente fase de la Eurocup. A priori, debido a la entidad de sus otros dos rivales, el Baxi deberá ganar los dos encuentros ante las polacas y confiar en poder meterse como uno de los mejores terceros de grupos.

Será una tarea complicada, pero si alguien puede conseguirlo es el conjunto entrenado por Lino López, que continúa creciendo a pasos agigantados y aprendiendo de esos duros golpes que está recibiendo. Eso, sin duda, le hará mejor y espera poder demostrarlo este miércoles ante el Ślęza Wrocław en su casa.