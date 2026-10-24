Un correoso Baxi Ferrol tumba al Gernika (76-71)

El Baxi Ferrol, contra Gernika Bizkaia Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol vuelve a la senda de la victoria tras sobreponerse a la grave lesión de Iva Belosevic y a un Inversus Gernika Bizkaia que tuvo el triunfo en su mano en el último cuarto (76-71).

A pesar de arrastrar una losa muy pesada por esas tres duras derrotas seguidas, el Uni buscó desquitarse ante un rival de su liga, un oponente al que le podía ganar, pero para ello tenía que estar muy intenso y no conceder mucho. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo, concedió demasiado atrás y eso lo pagó en las primeras posesiones, en las que Aaronette Vonleh se hizo fuerte en la pintura.

Por suerte, en ataque el equipo estaba inspirado, especialmente una Claire Melia que replicó el juego de su rival y se sacó casi cinco puntos de la manga. Primero tras postear y dejar una bandeja a aro pasado y luego con un 2+1 tras otra brillante jugada (8-13).

Pero eso no bastaba si no subían un poco la intensidad defensiva, puesto que el Gernika, liderado por Ane Olaeta estaba muy certero y con las ideas muy claras. Además, de ese dominio momentáneo se sumó una noticia muy mala para el Baxi, la lesión de una Iva Belosevic que apoyó mal y se lastimó la rodilla, retirándose entre lágrimas.

Su lugar lo ocupó una Nikola Priede que no sólo tenía el reto de suplir a su compañera, sino aportar mucho trabajo. Y eso hizo. Poco a poco, y sin hacer mucho ruido, fue sumando de dos en dos y abriendo espacios para sus compañeras. La letona comenzó una remontada silenciosa, pero no lo hizo sola, puesto que Maggie Doogan, quién si no, la acompañó en esa tarea. Así, entre las dos iniciaron un parcial de 7-0, que permitió igualar el partido al final del primer cuarto a pesar de los intentos de Lara McSpadden (23-23).

Cambio de guion

Pero fueron insuficientes, porque el Baxi había encontrado su ritmo y recuperado su esencia. Comenzó el segundo acto como terminó el primero, mordiendo mucho en defensa y en ataque moviendo bien el balón y encontrando la mejor opción. Así, consiguió otro pequeño parcial, esta vez liderado por Esther Castedo, Katerina Galickova y Lady Doogan, que le otorgó su primera gran ventaja de este disputado encuentro (30-23).

Todavía quedaba mucho por luchar, puesto que el Gernika no se iba a dejar ir tan fácil, o al menos eso hizo creer Ángela Salvadores, que se echó a su equipo a la espalda para volver a apretar el marcador (32-29). No obstante, la escolta no contó con la aparición de Castedo. La lucense, algo desaparecida en este comienzo, anotó cinco puntos seguidos y repartió un par de asistencias para que su Uni volviese a vivir con una renta cómoda.

Además, en defensa dio un pasito más y eso inspiró a sus compañeras que también lo dieron con ella y empezaron a cerrar el aro para desesperación de un cuadro vasco que sólo era capaz de anotar mediante los tiros libres (43-35). Debido a esa sequía, Francisco García paró el encuentro y buscó soluciones para el final de la primera mitad, pero estas no fueron suficientes para reducir los siete puntos de diferencia (44-37).

Después de un merecido descanso, ambos equipos salieron con más intensidad y energía, pero aun así, se replicó el inicio, con una canasta de Vonleh tras hacerse fuerte en la pintura. Pero ahí se acabaron las similitudes, pues en los próximos tres minutos ninguno equipo fue capaz de anotar y eso que hubo múltiples oportunidades para hacerlo. Tuvo que ser Doogan, sobre la bocina, quien acabó con esa inercia desde el 6,75.

Arreón

Esa acción encendió a una A Malata que volvió a apretar y a celebrar cada acción de las suyas, especialmente cuando Claire Melia anotó un triple frontal que enfadó, y mucho, al técnico visitante, que rápidamente paró el encuentro porque se le empezaba a escapar (52-41). Su intervención de nada sirvió, pues Castedo, Doogan y Galickova recibieron a las suyas con un 6-0 de parcial, lo que le volvió a obligar a pedir un tiempo muerto y ser más claro con su mensaje: o se defendía o se perdía.

Y las suyas tardaron, pero lo entendieron tarde, pues el Uni, con un nuevo triple de Esther, había puesto el +18 en el luminoso. Aun así, bajaron la diferencia hasta el 59-45 con el que se cerró un tercer cuarto con claro color local. El Uni sabía que no podía relajarse, ya que cualquier error se pagaba muy caro. Y eso es lo que quería el Gernika, un fallo que les diese vida. Y el Baxi lo cometió y encajó un 0-6 de parcial que las metió de lleno, por lo que Lino López tuvo que pararlo.

Durante esta pausa táctica, el preparador ferrolano animó a las suyas y las instó a volver a sus básicos porque era lo que les estaba dando resultados. Y en defensa lo lograron relativamente, pues el cuadro visitante siguió anotando, mientras que el Uni se ahogaba en ataque. Así, vio cómo le remontaban el partido (59-60).

En ese momento, emergió Lady Doogan. La americana anotó cinco puntos seguidos para poner al mando a las suyas y calmar la situación. Su compatriota Shaw se unió a la fiesta con un triple que enloqueció A Malata. Durante los dos últimos minutos reinó la locura. Los dos equipos dejaron todo lo que quedaban, pero al final apareció Claire para, con un bombazo y dos tiros libres, sellar la victoria ferrolana.