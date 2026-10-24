Lino López: “Estamos tristes por la lesión de Iva, porque es una jugadora importante tanto dentro como fuera de la pista”

Lino López da instrucciones a sus jugadoras Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol sumó una nueva victoria en la Liga Femenina Endesa y así pudo romper su racha de tres derrotas seguidas. Sin embargo, ese triunfo fue un tanto amargo por la lesión de Iva Belosevic. La croata se lastimó la rodilla y se marchó llorando de la pista, algo que “es una mala señal. Esperemos que se quede en solo en una torcedura, pero hasta el lunes no sabremos, que será cuando se haga la resonancia. Estamos tristes porque Iva es una jugadora importante, no solo en la cancha, sino fuera”, indicó un Lino López que valoró positivamente el regreso a la senda correcta.

El preparador ferrolano considera que "estuvimos muy bien defensivamente durante 30 minutos. Controlamos bastante bien el rebote y siendo agresivas", indicó y añadió que "es cierto que no siempre aprovechamos las oportunidades, pero nos llevó a tener la iniciativa durante casi todo el encuentro". Y no lo fue todo porque su equipo sufrió un bloque durante el final del tercer cuarto y el último, en el que encajó un parcial de 0-19 que provocó que el Inversus Gernika Bizkaia le diese la vuelta al marcador.

Un correoso Baxi Ferrol tumba al Gernika (76-71) Más información

Sobre esa situación, López comentó que esa situación se debió a que “dejamos de leer las ventajas que teníamos, de buscar las mejores opciones y perdimos varios balones que nos provocaron contraataques y canastas fáciles. Además, yo no supe darles las soluciones para intentar atacar en situaciones favorables”, reconoció. De igual manera, añadió que “lo normal es que perdiésemos el partido, sobre todo por la dinámica que veníamos, pero no ha sido así porque las jugadoras, a base de trabajo, de esfuerzo y de pelear cada balón fueron capaces de darle la vuelta a esa inercia y pudimos llevarnos el partido”.

Iva Belosevic se duele de su rodilla derecha Daniel Alexandre

Y es que ese triunfo era muy necesario para romper esa mala racha que atravesaban. Por ello, el haber superado al Gernika “nos pone muy contentas. Llevamos tres victorias en este inicio contra rivales muy duros y en partidos muy complicados y es para alegrarse. Tenemos que seguir luchando, trabajando y creyendo para ser mejores cada día”.