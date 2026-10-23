Vecinas de tabla pero no de calendario

Parte de la plantilla local, en el duelo ante el Mersin Daniel Alexandre

Le toca al Baxi vivir otra alegría. Es el turno para que la afición ferrolana, además de disfrutar del juego de las suyas, lo haga con un marcador favorable en el electrónico de A Malata. Buscará el Baxi su tercera victoria de la Liga Femenina Endesa y lo hará con sus mejores galas. Tanto dentro de la pista con las nuevas equipaciones como fuera con la indumentaria de su cuerpo técnico, presentada ayer en el establecimiento patrocinador C&A de Parque Ferrol.

Unas prendas sobrias y serias para un conjunto que, tras sufrir en casa a un arrollador Mersin en una Eurocup que defiende, quiere volver a encontrase a sí mismo en su parquet –18.30 horas–. Enfrente tendrá a un Gernika Bizkaia vecino de clasificación, con las ferrolanas un puesto por arriba merced a su mejor “average”.

Un duelo al que si las vascas llegan frescas y con toda la semana de preparación exclusiva para este compromiso, el conjunto del ingeniero López lo hace tras el citado duelo continental y “con apenas tres sesiones para prepararlo y sobre todo de recuperación, de intentar llegar en las mejores condiciones físicas, mirar los detalles que tenemos que intentar minimizar del rival”, señalaba López horas antes de volver a su “guarida”.

Con un adversario con sólo una aventura por delante, el técnico lo tiene claro. “Sobre todo nos centramos en nosotras, las cosas que tenemos que mejorar y crecer”, subrayaba. Y hacerlo, como apuntó él mismo, en esos cortos espacios entre encuentros en los que asimismo busca “no saturar, filtrar la información, centrarte en puntos básicos” a transmitir a sus jugadoras.

Sólo hoy

Una plantilla que viene de sufrir los varapalos en forma de derrotas ante el citado grupo turco y ya en liga contra el Valencia, si bien cabe recordar que el grupo ferrolano suma ya dos victorias en cuatro encuentros en la competición doméstica.

Unos traspiés, que como asimismo indicó el técnico no tienen que desviar el foco de sus jugadoras ni que su crecimiento se vea frenado. “Están trabajando muy bien en el día a día, ese es foco. Olvidar el pasado y centrarse en el trabajo que tenemos que hacer hoy”, añadía el técnico.

Un retorno a la Liga Endesa todavía escuchando los aplausos de su afición tras el complicado partido frente al Mersin. “Entienden la dificultad del partido, de la situación y eso siempre te anima”, apuntaba López. Sin duda este respaldo se volverá a sentir el sábado, ahora con el Gernika al otro lado de la pista.

Una formación que “los dos partidos que ha perdido también han sido con rivales de la zona alta –Zaragoza y Avenida–. Es un equipo bien construido, que juega con mucho ritmo y mucho poder de anotación”, analiza el preparador que, mientras, mira de reojo también a su banquillo, con “Lady” Doogan y Taira Eke todavía renqueantes de sus procesos gripales.