Ni "A Maxia da Malata" puede con los trucos turcos (42-85)

Gala Mestres regresó a la acción tras casi 400 días sin jugar Daniel Alexandre

Ni "A Maxia da Malata" ni el regreso de Gala Mestres pudieron con los trucos turcos del vigente campeón de la Eurocup en el primer partido en casa del Baxi Ferrol en esta fase de grupos. Las de Lino López compitieron durante dos cuartos, pero se desinflaron tras una segunda mitad en la que el Cimsa CBK Mersin exhibió su calidad y su acierto (42-85).

Miércoles de noche europea, Baxi Ferrol, Eurocup, el regreso de Gala Mestres tras su maternidad y el vigente campeón de la competición. No había mejor cóctel para iniciar esta primera etapa del camino en A Malata de este torneo continental que tan buenas alegrías siempre dejó al club de la ciudad naval. Al juntar todo eso sólo cabría esperar un partidazo que la Baximanía no se iba a perder y no quería dejar atrás a las suyas. Por ello, desde el salto inicial, la afición ferrolana empezó a rugir. Creó una atmósfera en la que apenas se escuchaba el ruido en el parqué.

Abajo, en la pista, los dos equipos se enzarzaban en un intercambio de robos y triples que acompañaba a ese espectáculo. Primero golpeó Karolina Šotolová desde el 6,75, pero rápidamente tuvo su réplica por medio de Kennedy Burke. Aun así, la cosa no acabó ahí porque Maggie Doogan estaba con confianza y así lo hizo saber, pues los dos primeros balones que recibió, clavó sendas dagas que alegraron A Malata (9-4).

El Mersin, debido a la férrea defensa universitaria, se estaba atascando en ataque, por lo que tuvo que dejar su juego más coral y practicar uno más individual y ahí apareció una abucheada Carla Leite para, con cinco puntos casi seguidos a los que sumó una asistencia para otro triple de Burke, le dieron la vuelta al encuentro (9-11).

En la pelea

En esta nueva tesitura el Uni no estaba cómodo, por lo que Lino López empezó a mover el banquillo y dar aire a sus jugadoras, pero no sirvió de mucho, ya que Burke enchufó otro bombazo y su compañera Karlie Samuelson replicó su acción. Eso no gustó nada al preparador ferrolano que cortó de raíz ese parcial de 0-6. Ajustó su defensa, volvió a su plan inicial y no le pudo salir mejor, pues aunque todavía restaban más de tres minutos, el Mersin no anotó más, pero las suyas, tras un nuevo triple, esta vez de Claire Melia, tampoco lo hicieron a pesar de los esfuerzos de una Gala Mestres que volvió a pista y se llevó una ovación de órdago.

Así, con un apretado 14-17 se llegó al final de un primer cuarto muy disputado, algo que sorprendió a las turcas. Por ello, nada más empezar el segundo buscaron imponer su ley y demostrar por qué son las campeonas vigentes de la Eurocup. Apretaron mucho más en defensa y en ataque empezaron a atacar la zona una y otra vez. Y en todas tenían rédito, pues si no anotaba Kariata Diaby, lo hacía Sinem Atas con sus penetraciones. De esta manera, abrieron un parcial de 0-9 que Lino tuvo que cortar, pues no quería que se le escapase el partido.

En el tiempo muerto pidió calma a las suyas y que jugasen a lo que sabían. Y así lo hicieron. Después de cinco minutos sin ver aro, Lady Doogan rompió esa sequía y abrió un flujo que se encargó de llenar ella misma junto con Nikola Priede y Šotolová. Con todo, no pudieron parar el de su rival y nuevamente las canastas de Burke y Leite impidieron que la remontada siguiese su curso, por lo que el conjunto de la ciudad naval se marchó al descanso cayendo por 14 puntos, pero con la sensación de estar compitiendo (25-39).

Y eso quedó demostrado en el arranque del tercer cuarto, donde el Uni salió sin ningún tipo de miedo. Quería disfrutar y demostrar que podía luchar con cualquiera. Doogan, Tayra Eke y Belosevic comandaron esa rebelión contra el campeón, pero éste, tirando de veteranía, respondía a los intentos del Baxi de la misma manera, por lo que resultaban, en primera instancia, inútiles. Pero eso no desanimó a las locales, que siguieron percutiendo el aro una y otra vez hasta que la diferencia comenzase a bajar de esos dieciséis puntos que reflejaba el electrónico (35-51).

Imparable

Con todo, eso no ocurrió, pues Diaby colapsaba la zona y no dejaba de anotar bien desde debajo del aro o desde la personal por los múltiples tiros libres de los que dispuso. Y es que ninguna interior del cuadro ferrolano era capaz de detenerla sin hacer falta. Así, ella sola estiró la renta hasta el +25 con el que se cerró este acto después de un 0-10 de parcial (36-61).

Tras ese mal momento, la afición de A Malata buscó levantar a su equipo animando en cada acción, pero ellas no reaccionaban. No encontraban el camino al aro y hacia los puntos. Lo intentaron de todas las maneras, pero esa puntería que mostraron en la primera mitad se había esfumado. Lino probó múltiples fórmulas, pero nada daba resultado. Mientras, el Mersin seguía castigando una y otra vez. Si no era con penetraciones, era con lanzamientos desde larga distancia (36-69).

De esta manera superó la treintena de puntos de diferencia. Ya sin nada que perder, el Uni, que siguió peleando hasta el final, fue a tumba abierta. Propuso un juego más agresivo y así poco pudo limar algo la diferencia. Pero, nuevamente, fue algo momentáneo y el cuadro local cerró este debut cayendo de manera dolorosa en A Malata.